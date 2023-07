Tài tử Cha In Pyo từ chối tiếp quản công ty tỉ đô của cha

Cha In Pyo từ chối nối nghiệp của cha để theo đuổi đam mê diễn xuất SEDAILY

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc sau khi ông Cha Su Woong - cha của tài tử Cha In Pyo, đồng thời là nhà sáng lập của công ty vận tải biển Woosung Shipping, qua đời. Theo YNA, doanh nhân kỳ cựu này qua đời vào ngày 8.7 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Trên trang cá nhân, Cha In Pyo đăng tải video cũ của cha và nhắn nhủ: “Vĩnh biệt cha. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đường và bước đi cùng nhau thêm lần nữa. Con yêu cha, cảm ơn cha”. Nữ diễn viên Shin Ae Ra - vợ của sao phim Ông trùm, mong bố chồng yên nghỉ trên thiên đường cùng những người thân đã khuất và bày tỏ: “Con luôn yêu quý và kính trọng cha. Con sẽ luôn cầu nguyện và chờ đợi ngày chúng ta gặp lại nhau”.



Gia thế của Cha In Pyo một lần nữa gây chú ý trở lại. Ngôi sao 56 tuổi được biết đến là một nghệ sĩ giữ đời tư kín tiếng đồng thời có lối sống giản dị, không thích phô trương nên nhiều khán giả không biết anh xuất thân từ gia đình giàu có. Hồi tháng 1.2023, một chương trình phát sóng trên Channel A thu hút sự chú ý khi hé lộ gia thế "khủng" của nam diễn viên sinh năm 1967. Theo đó, cha của nam nghệ sĩ - ông Cha Su Woong là nhà sáng lập kiêm chủ tịch của Woosung Shipping - một trong những công ty vận tải biển lớn nhất Hàn Quốc. Đây từng là công ty vận tải biển lớn thứ 4 tại Hàn Quốc và đứng thứ 10 thế giới.

Cha của tài tử 6X là doanh nhân có tiếng tăm trong ngành vận tải biển CHỤP MÀN HÌNH

Channel A cũng tiết lộ Cha In Pyo đã từ bỏ quyền quản lý công ty của cha. Nam diễn viên từng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn: “Vào năm 2004, cha đã gọi cho 3 người con trai của mình về việc ông muốn nghỉ hưu và giao lại quyền quản lý cho anh em chúng tôi. Tuy nhiên, việc giao quyền quản lý cho chúng tôi - những người không am hiểu gì về ngành vận tải biển, là điều thật vô nghĩa”. Anh em họ đều từ chối kế thừa công ty của cha và cho rằng việc điều hành doanh nghiệp nên được giao cho những người đã cống hiến nhiều năm cho công ty và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi Cha In Pyo và hai người con trai khác từ chối tiếp quản Woosung Shipping, cựu chủ tịch Cha được cho là đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh.



Dù không thừa kế doanh nghiệp của gia đình, anh em Cha In Pyo đều tạo dựng được sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ. Trong khi Cha In Pyo trở thành ngôi sao đắt giá của màn ảnh xứ kim chi, anh trai của tài tử hiện là giám đốc điều hành của công ty trực thuộc tập đoàn CJ còn em trai từng làm giám đốc điều hành tại một ngân hàng nước ngoài nhưng không may qua đời hồi 2013 vì ung thư.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra trong dịp kỷ niệm ngày cưới năm 2022. Tài tử 6X gọi vợ là bạn đời, tri kỷ, người cố vấn, đồng nghiệp, đầu bếp và thiên thần của anh trong suốt 27 năm qua INSTAGRAM NV

Cha In Pyo sinh năm 1967 và là nam thần trong mộng của hàng triệu phụ nữ trong thập niên 1990. Tài tử quen thuộc với khán giả Việt Nam cũng như châu Á qua các bộ phim: Pháo hoa, Tình anh trao em, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ông trùm, Tình yêu hoàn hảo, Thời đại anh hùng… Nam diễn viên bén duyên với minh tinh Shin Ae Ra khi cả hai có cơ hội đóng chung phim Tình anh trao em năm 1994. Thời điểm đó, họ là hai trong số những ngôi sao truyền hình đắt giá bậc nhất màn ảnh xứ kim chi. Cha In Pyo và Shin Ae Ra kết hôn vào tháng 3.1995, họ có 3 người con (1 con ruột, 2 con nuôi) và sống hạnh phúc cho đến hiện tại. Cặp đôi vàng tích cực làm từ thiện tại các trung tâm bảo trợ trẻ em, hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh.