Tài tử 'Chuyện tình Paris' Lee Dong Gun đến TP.HCM

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện giao lưu với tài tử Lee Dong Gun diễn ra tại The Harvest, 12 An Tư Công Chúa, phường Bình Khánh, TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng đến việc kết nối các nghệ sĩ Hàn Quốc với khán giả Việt Nam.

Lee Dong Gun sẽ giao lưu cùng fan Việt vào ngày 9.10 tới Ảnh: BTC

Lee Dong Gun sinh năm 1980, được biết đến rộng rãi tại Việt Nam từ làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc những năm 2000. Anh từng tạo dấu ấn với các bộ phim như Chuyện tình Paris, Cô dâu nhỏ xinh, Bạn trai tôi nhóm máu B... Trong đó, Chuyện tình Paris là một trong những tác phẩm góp phần đưa tên tuổi Lee Dong Gun đến gần khán giả châu Á.

Sau hơn 20 năm hoạt động, sự nghiệp của Lee Dong Gun trải qua nhiều giai đoạn, trong đó có những khoảng thời gian anh chủ động giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2023, nam diễn viên trở lại với bộ phim trên Netflix Celebrity, đánh dấu lần tái xuất sau khoảng ba năm tạm ngừng đóng phim. Trong cuộc phỏng vấn với TenAsia thời điểm Celebrity ra mắt, Lee Dong Gun chia sẻ mong muốn trở thành diễn viên được các nhà làm phim cần đến, đồng thời coi mỗi dự án là một cơ hội quan trọng trong hành trình nghề nghiệp. Sau nhiều năm làm nghề, anh cho biết không còn đặt nặng việc xuất hiện liên tục mà quan tâm hơn đến giá trị của từng vai diễn.

Những năm gần đây, Lee Dong Gun cũng xuất hiện ở các chương trình truyền hình thực tế, qua đó cho khán giả góc nhìn đời thường hơn về nam diễn viên. Anh tham gia My Little Old Boy, nơi một phần cuộc sống riêng và mối quan hệ với con gái được đề cập.

Lee Dong Gun từng bước ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu phim ảnh nhờ ngoại hình lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, trở thành gương mặt quen thuộc qua các bộ phim truyền hình đình đám như Chuyện tình Paris hay Cô dâu nhỏ xinh Ảnh: BTC

Bên cạnh công việc, Lee Dong Gun từng dành thời gian phát triển một quán cà phê tại đảo Jeju. Quán được mở từ tháng 4.2025 và từng thu hút sự chú ý khi quá trình chuẩn bị được giới thiệu trên truyền hình. Đến tháng 7.2026, địa điểm này thông báo tạm dừng hoạt động để tái tổ chức. Năm 2026, Lee Dong Gun tiếp tục mở rộng hoạt động trên truyền hình khi tham gia chương trình Divorce Camp của JTBC với vai trò thành viên tư vấn. Chia sẻ về quyết định này, anh từng cho biết bản thân có những băn khoăn trước khi nhận lời bởi không chắc mình có phù hợp để đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi. Tuy nhiên, anh quyết định tham gia từ góc nhìn của một người từng trải qua những hoàn cảnh tương tự, đồng thời đặt trọng tâm vào sự đồng cảm.

Trước đó, Lee Dong Gun cũng trở lại với diễn xuất trong bộ phim ngắn Useless Love, hợp tác cùng Park Ha Sun. Vai diễn giúp anh nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim ngắn/web drama tại APAN Star Awards 2025.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm, Lee Dong Gun hiện không còn xuất hiện với mật độ dày đặc như giai đoạn đỉnh cao của phim truyền hình Hàn Quốc. Thay vào đó, anh duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, truyền hình thực tế đến những dự án cá nhân.

Việc trở lại Việt Nam trong tháng 10 cũng là dịp để Lee Dong Gun gặp trực tiếp những khán giả từng biết đến anh qua các bộ phim truyền hình gắn với thời kỳ đầu của làn sóng Hallyu. Với chủ đề The Gentleman - 20+ năm sự nghiệp", chương trình dự kiến tập trung vào hành trình nghề nghiệp, những dấu mốc đáng nhớ và câu chuyện phía sau màn ảnh của tài tử 8X.