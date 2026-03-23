Tài tử da màu bị dọa giết vì đóng giáo sư Snape trong ‘Harry Potter’ mới

Paapa Essiedu (trái) đóng vai giáo sư Snape trong bản truyền hình. Trước đó, vai diễn từng được nghệ sĩ Alan Richman (phải) thể hiện rất thành công trên màn ảnh rộng

Nam diễn viên Paapa Essiedu nhận vai diễn Severus Snape và đang quay loạt phim Harry Potter tại Watford (Anh), dự kiến ra mắt vào năm 2027. Dự án của HBO nhận nhiều sự quan tâm của công chúng kể từ khi công bố dàn diễn viên mới sẽ đảm nhiệm những nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện ăn khách toàn cầu của tác giả J.K. Rowling. Những gương mặt mới không tránh khỏi việc bị so sánh với phiên bản điện ảnh vốn đã thành công trước đó thậm chí hứng chịu sự phản đối dữ dội từ một bộ phận lớn khán giả. Paapa Essiedu là một trong số đó. Anh hứng chịu làn sóng phản đối từ nhiều khán giả thậm chí có không ít dân mạng kêu gọi loại bỏ nghệ sĩ 9X khỏi bộ phim vì cho rằng diễn viên da màu này không phù hợp với vai diễn mang tính biểu tượng và HBO đang phá nát nhân vật Severus Snape.

Trước Essiedu, vai giáo sư Snape từng được tài tử Alan Richman thể hiện rất thành công trong 8 phần phim Harry Potter (phát hành từ năm 2001 đến 2011), trở thành "tượng đài" khó thay thế với nhiều khán giả yêu mến tác phẩm.

Chia sẻ trên The Sunday Times mới đây, Paapa Essiedu kể rằng rất nhiều ý kiến trên mạng tỏ ra không tin rằng một người đàn ông da đen như anh có thể đóng nhân vật nổi tiếng này. Thậm chí, nam diễn viên 35 tuổi nhận được những lời đe dọa: "Hãy bỏ vai đi hoặc là tôi sẽ giết anh". Ngôi sao 9X chia sẻ: "Thực tế là nếu tôi lên xem Instagram, tôi sẽ bắt gặp những lời như: 'Tôi sẽ đến nhà và giết anh'. Không ai đáng phải đối mặt với điều này chỉ vì đang làm công việc của mình. Nhiều người liều cả tính mạng vì công việc của họ. Tôi đóng vai một phù thủy trong Harry Potter và sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình".

Tuy nhiên, Paapa Essiedu cho biết sự đe dọa, lăng mạ lại tiếp thêm động lực cho mình. Anh nói rõ: "Điều đó càng thôi thúc tôi tạo nên dấu ấn riêng cho nhân vật này hơn nữa. Bởi vì tôi nhớ lại cảm giác của mình hồi nhỏ, tôi thường tưởng tượng đang ở Hogwarts trên những chiếc chổi thần và ý nghĩ rằng một đứa trẻ như tôi có thể nhìn thấy chính mình được hiện diện trong thế giới ấy. Đó chính là động lực để tôi không cảm thấy áp lực hay e sợ".

Paapa Essiedu cũng từng lên tiếng ủng hộ quyền của người chuyển giới và quan điểm về giới tính của anh trái ngược với "mẹ đẻ" của Harry Potter là J.K. Rowling và tuyên bố hối hận khi chia sẻ quan điểm riêng.

Harry Potter là loạt phim truyền hình mới ra mắt do HBO phát triển dựa trên loạt sách cùng tên của tác giả J.K. Rowling. Dự án công bố dàn diễn viên mới: Dominic McLaughlin (vai Hary Potter), Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (vai Hermione Granger), John Lithgow (vai Albus Dumbledore)… Theo nhiều nguồn tin, quá trình quay mùa đầu tiên của Harry Potter dự kiến kéo dài đến giữa năm 2026 và ra mắt năm 2027 với 8 tập. Trước đó, thương hiệu này từng rất thành công khi chuyển thể lên màn ảnh rộng qua 8 phần phim ra mắt từ 2001 đến 2011, thu về hơn 7,7 tỉ USD ngoài phòng vé.