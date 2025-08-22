Tài tử 'Diên hi công lược' bị bạn gái cũ tố ngoại tình

Theo Sina, sáng 22.8, nữ diễn viên Hứa Lệ Sa bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" Hứa Khải, khẳng định cô từng có quan hệ tình cảm với nam diễn viên. Theo Hứa Lệ Sa, cô và Hứa Khải từng có mối quan hệ yêu đương sâu đậm. Tuy nhiên, chuyện tình đã đi đến hồi kết vào năm 2022, khi cô đau đớn phát hiện bạn trai và nữ diễn viên Triệu Tình (đồng nghiệp cùng công ty quản lý với Hứa Khải) cùng nhau vào khách sạn.

Hứa Lệ Sa tung bằng chứng từng hẹn hò với Hứa Khải

Công ty quản lý của Hứa Khải livestream làm rõ vấn đề

Ngay sau khi bê bối nổ ra, phía công ty quản lý của Hứa Khải và Triệu Tình là Hoan Ngu Ảnh Thị, đứng đầu bởi nhà sản xuất Vu Chính, đã có những động thái đáp trả quyết liệt.

Phòng làm việc của Hứa Khải ra thông cáo chính thức, thừa nhận nam diễn viên và Hứa Lệ Sa từng có khoảng thời gian tìm hiểu nhau trong quá khứ nhưng hiện đã không còn liên lạc. Tuy nhiên, phía này bác bỏ hoàn toàn cáo buộc ‘ngoại tình’ và ‘không độc thân’, cho rằng đây là những thông tin sai sự thật, được dựng lên một cách ác ý nhằm hạ bệ danh tiếng của nghệ sĩ. Công ty kêu gọi cộng đồng mạng giữ lý trí và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt.

Nhà sản xuất Vu Chính, người có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Hứa Khải, đã có những hành động mạnh mẽ hơn. Ông không chỉ phủ nhận tin đồn Hứa Khải "bắt cá hai tay" mà còn tuyên bố đã báo cảnh sát để xử lý những người tung tin đồn.

Đặc biệt, Vu Chính đã mở một buổi phát sóng trực tiếp (livestream) để giải thích cặn kẽ về sự việc. Ông khẳng định Hứa Khải và Triệu Tình chưa từng hẹn hò và mối quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Về việc hai người cùng vào khách sạn, Vu Chính giải thích rằng do ông chê kỹ năng thoại của Hứa Khải chưa tốt nên đã yêu cầu Triệu Tình, một người có kỹ năng tốt hơn, đến để hướng dẫn và luyện tập lời thoại cùng Hứa Khải.

Vu Chính cũng chỉ trích Hứa Lệ Sa tung tin đồn vô căn cứ và ám chỉ có người đứng sau hãm hại Hứa Khải. Ông tiết lộ thêm, sau khi loạt ảnh bị tung ra, Hứa Khải và Triệu Tình đã không còn qua lại để tránh hiểu lầm. Thậm chí, một dự án phim cả hai dự kiến đóng chung cũng đã bị hủy bỏ. Theo Vu Chính, Hứa Khải vì cảm thấy mất mặt nên đã ngăn cản ông lên tiếng giải thích vào thời điểm đó.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của Hứa Khải đăng tải thông tin cho biết đã báo cảnh sát và sẽ khởi kiện. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện ra thông tin người bị kiện không phải là Hứa Lệ Sa mà chỉ là "một số người dùng mạng xã hội".

Hứa Khải: Từ nam người mẫu đến tài tử được săn đón

Hứa Khải, sinh năm 1995, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Hứa Khải khởi nghiệp với vai trò người mẫu và gặt hái được những thành công nhất định. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2018 khi Hứa Khải đảm nhận vai Phú Sát Phó Hằng trong siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng sự xuất hiện của Phó Hằng đã tạo nên một cơn sốt lớn, đưa tên tuổi Hứa Khải vụt sáng thành nam thần trong mộng của hàng triệu khán giả.

Sau thành công của Diên Hi công lược, Hứa Khải liên tục thử sức với nhiều vai diễn đa dạng ẢNH: WEIBO

Sau thành công của Diên Hi công lược, Hứa Khải liên tục thử sức với nhiều vai diễn đa dạng. Anh không ngừng làm mới mình, từ các nhân vật cổ trang dũng mãnh trong Chiêu dao, Thiên Vũ Kỷ đến hình ảnh ấm áp trong Khi em mỉm cười rất đẹp. Gần đây nhất, vai diễn trong Thừa Hoan Ký đóng cùng Dương Tử đã giúp anh chinh phục khán giả, chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất.