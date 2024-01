Tài tử Đức và hai con thiệt mạng trong tai nạn máy bay

Christian Oliver qua đời ngay sau khi vừa đón năm mới FILMMAGIC

Trang tin kể trên dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi đảo Bequia vào hôm 4.1. Chiếc máy bay động cơ nhỏ đang di chuyển từ sân bay JF Mitchell ở Trang trại Paget đến St. Lucia. Chính quyền địa phương cho biết: "Ngay sau khi cất cánh, máy bay gặp sự cố và lao xuống biển. Các ngư dân và thợ lặn gần đó đã lái thuyền đến hiện trường xảy ra tai nạn để hỗ trợ. Cảnh sát biển cũng được thông báo và nhanh chóng có mặt để chỉ đạo nỗ lực cứu hộ.



Phi công Robert Sachs cùng ba hành khách trên máy bay được xác định là Christian Klepser (tức Christian Oliver, 51 tuổi) cùng hai con gái của anh Madita (10 tuổi) và Annik (12 tuổi) đều thiệt mạng. Thi thể của họ được trục vớt sau đó được đưa đến nhà xác để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết. Hiện cảnh sát địa phương đang điều tra về vụ tai nạn. Báo St. Vincent Times đưa tin, một số người dân cho biết họ nghe thấy âm thanh chói tai do máy bay tạo ra khi cất cánh. "Âm thanh đó nghe giống như khi một chiếc xe đang gặp vấn đề, chẳng hạn như chết máy, cố gắng lấy đà để lên dốc", một nhân chứng chia sẻ.

Christian Oliver bên cạnh Jessica Mazur và hai con gái tại một sự kiện năm 2015 FILMMAGIC

Đại diện của Christian Oliver vẫn chưa phản hồi về vụ việc. Trước đó, sao phim Speed Racer đã đăng bức ảnh trên bãi biển thơ mộng vào ngày 1.1 và chia sẻ: "Lời chào từ một nơi nào đó trên thiên đường. 2024, chúng tôi đang đến đây". Anh cũng nhắn nhủ: "Chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất cho năm 2024". Trước khi qua đời, nam diễn viên đã hoàn thành dự án mới của anh với đạo diễn Nick Lyon - một bộ phim có tựa đề Forever Hold Your Peace.

Thông tin Christian Oliver và hai con gái tử nạn trở thành tin sốc đối với gia đình, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Trên Instagram, nữ diễn viên Bai Ling sững sờ trước sự ra đi của bạn diễn và cho biết không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn của mình khi nhận tin dữ. "Tôi không thể tin đó là sự thật. Lần cuối cùng chúng ta quay phim ở Hollywood là ngày 20.12.2023, ngay trước Giáng sinh. Chúng tôi đáng lẽ phải quay phim vào ngày mai. Tôi đã khóc, đây là bộ phim đầu tiên và cuối cùng của chúng tôi, tôi rất thích làm việc với cậu ấy… Cậu ấy thật tuyệt vời, làm việc rất chăm chỉ và là một diễn viên dũng cảm, dịu dàng… Christian thân mến, cầu mong cậu được yên nghỉ và gửi lời chia buồn đến gia đình". Nhiều bạn bè, cộng sự khác của cố nghệ sĩ cũng đăng bài tưởng nhớ anh trên mạng xã hội.

Hiện người hâm mộ đang tràn vào trang cá nhân của Christian Oliver và để lại những lời tri ân, tưởng nhớ ngôi sao quá cố INSTAGRAM NV

Christian Oliver sinh năm 1972 tại Đức sau đó anh chuyển đến Mỹ làm công việc người mẫu, học diễn xuất rồi theo đuổi đam mê phim ảnh từ giữa thập niên 1990 đến nay. Ngôi sao này ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình: Saved by the Bell: The New Class, The Baby-Sitters Club, Subject Two, The Good German, Speed Racer, Valkyrie, Ba chàng lính ngự lâm (2011), House of Good and Evil, Ninja khải huyền, Hunters… Anh kết hôn với Jessica Mazur hồi 2010, họ có hai con trước khi đệ đơn ly hôn năm 2021.