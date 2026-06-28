Tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook cùng dàn sao 'đốt cháy' thảm đỏ DANAFF IV

Tối 28.6, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) với chủ đề "Nhịp cầu châu Á".

Trước giờ khai mạc, tâm điểm chú ý đổ dồn về sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook. Tối 27.6, sau chuyến bay từ Hàn Quốc, ngôi sao của loạt phim Hoàng hậu Ki, Healer, The K2 và Welcome to Samdal-ri đã có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ.

Nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV tối 28.6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Dù lựa chọn trang phục giản dị với áo phông, quần jeans, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, Ji Chang Wook vẫn nhanh chóng được nhận ra. Nam diễn viên liên tục vẫy tay chào người hâm mộ trước khi di chuyển về nơi lưu trú để chuẩn bị tham dự lễ khai mạc và các hoạt động của DANAFF IV.

Ji Chang Wook thân thiện giao lưu với khán giả và giới truyền thông trên thảm đỏ DANAFF IV trước khi tham dự lễ khai mạc liên hoan phim ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ban tổ chức, ngoài lễ khai mạc và thảm đỏ tối 28.6, Ji Chang Wook còn tham gia chương trình Korean Film Night vào tối 29.6 cùng nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan Kim Dong Ho, diễn viên Park Sung Woong, Han Dong Hee và nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc.

Sự góp mặt của Ji Chang Wook trên thảm đỏ DANAFF IV góp phần tạo sức hút cho mùa liên hoan phim năm nay, thu hút đông đảo người hâm mộ và khẳng định vị thế ngày càng lớn của DANAFF trên bản đồ điện ảnh châu Á ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh ngôi sao Hallyu, thảm đỏ DANAFF IV còn quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới như đạo diễn Hồng Kông (Trung Quốc) Johnnie To, Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi; minh tinh Hollywood Jane Seymour, nữ diễn viên từng đoạt giải Emmy và Quả cầu vàng; diễn viên gạo cội Kiều Chinh cùng đông đảo nhà làm phim quốc tế.

Đoàn làm phim Quán Kỳ Nam với đạo diễn Leon Lê và diễn viên Liên Bỉnh Phát trên thảm đỏ khai mạc DANAFF IV ẢNH: HUY ĐẠT

Điện ảnh Việt Nam cũng góp mặt với lực lượng hùng hậu gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh, NSND Hoàng Cúc, NSND Chiều Xuân, NSƯT Hồng Ánh, Đỗ Hải Yến, Thùy Anh, Ngọc Thanh Tâm... cùng các đạo diễn, nhà sản xuất và ê-kíp của hàng chục bộ phim tham dự liên hoan.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn cùng đoàn phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tại thảm đỏ DANAFF IV ẢNH: HUY ĐẠT

Nhiều đoàn phim nổi bật xuất hiện trên thảm đỏ như Quán Kỳ Nam với đạo diễn Leon Lê và diễn viên Liên Bỉnh Phát; Chiếc kén với diễn viên gạo cội Kiều Chinh; Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền; Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với diễn viên Kiều Minh Tuấn; Anh hùng, Bẫy tiền, Mang mẹ đi bỏ, Ốc mượn hồn cùng nhiều tác phẩm Việt Nam và châu Á khác.

Đoàn làm phim Mưa đỏ do NSƯT, đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền dẫn đầu tham dự lễ khai mạc DANAFF IV ẢNH: HUY ĐẠT

Diễn ra từ ngày 28.6 đến 4.7, DANAFF IV có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 102 bộ phim, gần 200 suất chiếu cùng hàng loạt hoạt động giao lưu, hội thảo, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. Liên hoan năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn của các nhà làm phim châu Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm sự kiện văn hóa và điện ảnh của khu vực.

Các đoàn làm phim quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sải bước trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), mang đến bầu không khí sôi động và khẳng định sức hút ngày càng lớn của sự kiện điện ảnh quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Những nữ nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ ẢNH: HUY ĐẠT

Nữ diễn viên từng đoạt giải Emmy và Quả cầu vàng Jane Seymour tham dự lễ khai mạc DANAFF IV ẢNH: HUY ĐẠT

Nghệ sĩ Kiều Chinh cùng ê-kíp phim Chiếc kén tham dự lễ khai mạc DANAFF IV ẢNH: HUY ĐẠT

Các đoàn phim quốc tế rạng rỡ xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV, cùng nghệ sĩ và nhà làm phim Việt Nam tạo nên bức tranh giao lưu điện ảnh sôi động tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng ê kíp bộ phim Ốc mượn hồn rạng rỡ trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới truyền thông ẢNH: HUY ĐẠT



