Tài tử Hometown Cha-cha-cha tái xuất sau scandal với 'Quý công tử'

Sau thời gian dài im ắng vì tai tiếng liên quan đến bạn gái cũ, Kim Seon Ho chuẩn bị tái xuất với một tác phẩm điện ảnh quy mô lớn mang tên Quý công tử (tựa gốc: The Childe), ra mắt khán giả Việt vào tháng 6.2023.

Kim Seon Ho được kỳ vọng có màn tái xuất đáng nhớ với Quý công tử

Bộ phim xoay quanh cuộc vờn nhau kỳ lạ giữa Marco (Kang Tae Joo) và người đàn ông bí ẩn được biết đến với tên gọi “Quý công tử” (Kim Seon Ho). Marco vốn là một thanh niên người Philippines mơ ước trở thành vận động viên boxing chuyên nghiệp. Khi mẹ ruột rơi vào cảnh ốm đau bệnh tật, Marco đến Hàn Quốc để tìm người cha đã bỏ rơi hai mẹ con anh từ lâu. Tại đây, Macro đụng độ Quý công tử cùng hàng loạt những con người bí hiểm trong thế giới ngầm. Anh bỗng nhiên trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều thế lực và cuộc truy sát điên cuồng bắt đầu.

Những hình ảnh đầu tiên của Quý công tử cho thấy mối quan hệ oái oăm giữa hai nhân vật Quý công tử và Marco. Những màn đuổi bắt gay cấn, hành động nghẹt thở là điểm nhấn chính trong trailer phim. So với thời hiền lành, "soái ca" trong Hometown Cha cha cha Kim Seon Ho lột xác hoàn toàn khi thủ vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp. Nam diễn viên gây ấn tượng khi mang đến hình ảnh tên sát thủ điên rồ, luôn nở nụ cười trên môi nhưng sẵn sàng thẳng tay chĩa họng súng vào con mồi. Sự xuất hiện đột ngột của Quý công tử quả thật là cơn ác mộng với Macro.

Cùng với Kim Seon Ho, Quý công tử còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Kang Tae Joo, Kim Kang Woo và Go Ara

Với Quý công tử, Kim Seon Ho sẽ có dịp thoát khỏi dạng vai chàng trai ngọt ngào gắn liền với anh bao năm trên màn ảnh nhỏ

Đã có gần 15 năm kinh nghiệm với kịch sân khấu và 7 năm diễn xuất trong các tác phẩm truyền hình, Kim Seon Ho được xem như “bông hoa nở muộn”. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng với rating cao. Tuy nhiên, phải tới vai nam phụ si tình Han Ji Pyeong trong Start Up, cái tên Kim Seon Ho mới được nhiều khán giả quan tâm. Thừa thắng xông lên, Kim Seon Ho tiếp tục thủ vai chính trong Hometown Cha cha cha, đưa anh bước lên hàng ngũ ngôi sao làng giải trí xứ kim chi.

Màn lột xác khỏi hình tượng “trai ngoan” ngọt ngào của Kim Seon Ho trong Quý công tử được kỳ vọng sẽ thiết lập một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của anh, khẳng định thực lực của nam diễn viên khi hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau. Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 22.5 vừa qua tại Seoul (Hàn Quốc), đạo diễn Park Hoon Jung chia sẻ Kim Seon Ho là lựa chọn duy nhất của ông cho vai diễn, không có bất cứ phương án thay thế nào khác.

Trailer Quý công tử

Park Hoon Jung vốn là một trong những cái tên nổi bật của dòng phim "noir" (tâm lý - tội phạm) Hàn Quốc. Ông là người tạo nên New World, được coi là một trong những phim noir hay nhất của điện ảnh xứ Hàn. Park Hoon Jung cũng từng chỉ đạo các tác phẩm gây tiếng vang khác như hai phần phim The Witch, Night in Paradise - phim Hàn duy nhất góp mặt tại Liên hoan phim Venice lần thứ 77.