Văn hóa

Tài tử Hứa Quang Hán ra mắt phim mới tại TP.HCM

Thanh Chi
Thanh Chi
25/09/2025 05:30 GMT+7

Chiều 24.9, nam diễn viên Đài Loan Hứa Quang Hán cùng đạo diễn Cung Triệu Bình (Kung Siu Ping), chỉ đạo sản xuất và thiết kế mỹ thuật Văn Niệm Trung (Man Lim Chung) và nữ diễn viên Viên Lễ Lâm xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em tại TP.HCM. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tài tử 35 tuổi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8 vừa qua.

Tài tử Hứa Quang Hán ra mắt phim mới tại TP.HCM- Ảnh 1.

Từ trái sang: Đạo diễn Cung Triệu Bình, Viên Lễ Lâm, Hứa Quang Hán và ông Văn Niệm Trung tại buổi ra mắt phim chiều 24.9

Ảnh: Thanh Chi

Trong phần giao lưu với truyền thông, Hứa Quang Hán cùng đoàn phim đã học trước một số câu tiếng Việt để gửi lời chào và bày tỏ tình yêu với người hâm mộ. "Nam thần thanh xuân" của màn ảnh xứ Đài chia sẻ đây là lần đầu mình đến VN và rất bất ngờ, hạnh phúc trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.

Trong buổi giao lưu, Hứa Quang Hán cho biết sau khi đọc kịch bản, anh rất hứng thú với câu chuyện đan xen vui, buồn cùng yếu tố tình cảm, huyền ảo, thể loại mà nam diễn viên chưa có cơ hội thử sức trước đây. Bên cạnh đó, nghệ sĩ 9X tìm thấy sự đồng cảm ở nhân vật và tin rằng nhân vật cũng sẽ có được sự đồng cảm từ khán giả

Năm của anh, ngày của em mở ra câu chuyện tình yêu của hai con người bị ràng buộc bởi nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Ngoài những chia sẻ về dự án, Hứa Quang Hán cùng đoàn phim còn tham gia hoạt động gặp gỡ, tương tác với người hâm mộ ngoài rạp, đồng thời tham dự thảm đỏ ra mắt tác phẩm tại TP.HCM vào tối cùng ngày.

