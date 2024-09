Tài tử James McAvoy lần đầu làm đạo diễn

Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của James McAvoy là Speak No Evil (tựa Việt: Không nói điều dữ) của đạo diễn James Watkins, một phim tâm lý, kinh dị được làm lại (remake) từ bản phim năm 2022. Speak No Evil hiện đang chiếu tại rạp trên toàn thế giới (trong đó có Việt Nam). Phim kinh dị này một lần nữa cho thấy tài năng diễn xuất ấn tượng của nam nghệ sĩ Scotland. Sau tác phẩm này, ngôi sao sinh năm 1979 sẽ không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn phía sau ống kính khi anh sẽ chỉ đạo phim lấy đề tài hip hop là California Schemin.

Tài tử James McAvoy tỏa sáng trong phim kinh dị Không nói điều dữ ẢNH: BLUMHOUSE

Nam nghệ sĩ nói trước truyền thông anh "phấn khích" khi lần đầu ngồi ghế chỉ đạo, mà điều này như "mở ra cả thế giới mới" đối với hành trình làm nghề của anh. Hiện nam diễn viên đã sẵn sàng để chuẩn bị khởi quay California Schemin. Khi được hỏi về tiến độ dự án mới nhất, anh chia sẻ: "Dự án vẫn đang thực hiện. Chúng tôi đang xử lý kịch bản, tuyển diễn viên, nói chung chúng tôi đang tập hợp lại thành một đội".

Dự án California Schemin dựa trên câu chuyện có thật của cặp đôi rapper Gavin Bain và Billy Boyd, kể về quá trình họ muốn thành lập một ban nhạc. Nguồn tin cho biết, tài tử James McAvoy không chỉ ngồi ghế đạo diễn mà anh còn đóng một vai phụ trong phim mới này.

Nam nghệ sĩ nói thêm, anh đặt nhiều kỳ vọng vào California Schemin vì anh muốn lèo lái một dự án điện ảnh về tầng lớp lao động thấp trong xã hội, song sẽ là câu chuyện hấp dẫn, giải trí và có nhiều tiếng cười. Anh chia sẻ: "Dự án này cho tôi cơ hội để kể về những câu chuyện có hoàn cảnh như của tôi, nhưng nó phải gây bất ngờ, giải trí cho khán giả, đồng thời cũng có rất nhiều hy vọng trong tác phẩm ấy". California Schemin dự kiến phát hành tại các thị trường như ở Anh, Ireland và các thị trường quốc tế khác. Hiện chưa rõ ngày khởi chiếu dự kiến của dự án.

James McAvoy là một trong những nghệ sĩ đa tài ở Hollywood, có thể hóa thân ở nhiều loại vai từ khoa học viễn tưởng, chính kịch cho đến kinh dị. Speak No Evil là phim kinh dị tiếp theo anh góp mặt, sau khi hóa thân thành ác nhân và tỏa sáng trong các phim như Split, Glass, It Chapter Two... Một trong các vai tạo nên tên tuổi của anh, giúp anh được khán giả quốc tế biết đến nhiều là dị nhân Charles Xavier trong loạt phim X-Men.