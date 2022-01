Tài tử Jason Momoa đóng vai phản diện trong 'Fast and Furious 10'?

Tài khoản Twitter chính thức của phim The Fast Saga (viết tắt là F9) xác nhận trong hôm nay bom tấn Fast and Furious 10 do nhà làm phim Justin Lin chỉ đạo có thêm ngôi sao mới là tài tử Jason Momoa. "Gia đình của thế giới phim The Fast ngày càng rộng lớn. Chào mừng Jason Momoa", trang này viết. Tweet nhận được hơn 12.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận của người hâm mộ.

Ngoài nam diễn viên, phim còn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám từ các phần phim trước như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Sung Kang, Charlize Theron, Tyrese Gibson, theo Variety. Phần phim thứ 10 của series hành động đua xe đình đám nối tiếp các diễn biến trong phần 9, dự kiến ra rạp ngày 19.5.2023.

Bom tấn Fast & Furious 9 do Justin Lin lèo lái, đạt doanh thu 726 triệu USD toàn cầu mặc dù bị hoãn chiếu nhiều lần do dịch bệnh. Sau phần phim thứ 10, phần thứ 11 sẽ tiếp tục nối dài tuyến truyện.





Siêu sao Jason Momoa là tên tuổi mới nhất tham gia "vũ trụ phim" đua xe Fast & Furious. Qua nhiều năm, thương hiệu phim này chiêu mộ nhiều tên tuổi lớn ở Hollywood như Dwayne Johnson, John Cena, Jason Statham, Luke Evans. Vừa qua, nam diễn viên Jason Momoa xuất hiện trong dự án Dune (2021) của đạo diễn Denis Villeneuve. Bom tấn mới nhất đã hoàn thành ghi hình đầu tháng này của tài tử là Aquaman and the Lost Kingdom(James Wan chỉ đạo) thì dự kiến ra rạp vào ngày 16.12 năm nay.

Về vai diễn của tài tử Jason Momoa trong Fast and Furious 10, nguồn tin của The Hollywood Reporter cho biết nhiều khả năng nam nghệ sĩ sẽ đóng vai phản diện, hợp sức với vai ác nhân Cipher của minh tinh Charlize Theron. Tuy nhiên, phía Universal lại chưa đưa ra xác nhận cụ thể về vai của tài tử trong dự án.