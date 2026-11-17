Theo HK01 trên hai đài phát thanh tại Hồng Kông là Commercial Radio (đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng) và Metro Radio, Lưu Đức Hoa tiết lộ anh đã gần một năm không tham gia đóng phim, đồng thời chia sẻ về những kế hoạch sắp tới.

Tài tử cho biết từ cuối năm 2026 đến năm 2027, công việc của anh sẽ tập trung chủ yếu vào các buổi biểu diễn. Chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu tại Hồng Kông vào tháng 12, kéo dài đến mùa hè năm sau và đi qua khoảng 10 địa điểm. Ngoài 6 thành phố ở Trung Quốc đại lục, lịch trình còn có Singapore, Malaysia, Macau và Đài Loan.

Lưu Đức Hoa chia sẻ về những dự định trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi đã từ chối bao nhiêu lời mời đóng phim để ưu tiên âm nhạc, Lưu Đức Hoa cho biết bản thân không thống kê cụ thể. Tuy nhiên, anh tiết lộ nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu liên hệ để bàn bạc những dự án có thể thực hiện vào năm 2028. Đây cũng là thời điểm nam diễn viên dự kiến trở lại đảm nhận các vai chính sau khi hoàn thành lịch lưu diễn.

Để chuẩn bị cho những đêm diễn, Lưu Đức Hoa đang duy trì cường độ tập luyện đáng kể. Theo Wen Wei Po, anh dành khoảng 4 tiếng mỗi ngày cho vũ đạo và thêm 2-3 tiếng luyện thanh. Nam nghệ sĩ cũng cho biết đã chủ động giảm bớt công việc trong khoảng nửa năm qua để có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch âm nhạc.

Lưu Đức Hoa dành nhiều tâm sức cho âm nhạc, vẫn gắn bó điện ảnh

Việc tạm gác các vai diễn chính không đồng nghĩa Lưu Đức Hoa rời xa lĩnh vực điện ảnh. Nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục công việc giám chế, đồng thời có thể cân nhắc những vai khách mời nếu kịch bản phù hợp và thời gian ghi hình chỉ kéo dài khoảng một hoặc hai ngày.

Một trong những dự án gần đây là phim tết Chuyện về chú rùa đó do anh làm giám chế, Khâu Lễ Đào đạo diễn. Tác phẩm đã hoàn tất quá trình ghi hình và Lưu Đức Hoa cũng góp mặt với một vai khách mời. Anh hài hước cho biết bản thân chỉ xuất hiện thoáng qua trước ống kính, nhường phần lớn thời gian cho các diễn viên khác thể hiện.

Trong khi giảm hoạt động diễn xuất, tài tử dành nhiều thời gian hơn cho album About life. Anh tiết lộ đã mất 8 tháng để thực hiện 5 ca khúc mới, đồng thời mạnh dạn thử sức ở vai trò sáng tác nhạc. Quá trình này gợi lại những kỷ niệm thời còn hoạt động âm nhạc sôi nổi, khi mỗi dịp cuối năm anh thường tất bật với các chương trình ca nhạc và lễ trao giải.

Đáng chú ý, những sáng tác trong album được anh dành tặng các thành viên trong gia đình, gồm cha mẹ, vợ và con gái. Trong đó, Thiên thần nhỏ là ca khúc Lưu Đức Hoa viết tặng con gái. Anh cho biết cô bé đã nghe bài hát và tỏ ra thích thú. Đây là sáng tác có giai điệu trẻ trung, mang màu sắc vui tươi như một bài hát thiếu nhi.

Ngoài kế hoạch riêng, Lưu Đức Hoa còn bày tỏ sự hào hứng trước việc Trương Gia Huy chuẩn bị tổ chức concert tại Hồng Kông. Khi được hỏi có nhận lời làm khách mời hay không, anh vui vẻ cho biết chỉ cần đồng nghiệp ngỏ lời thì mình sẵn sàng tham gia.

Ở tuổi 65, Lưu Đức Hoa vẫn duy trì hoạt động trong nhiều lĩnh vực sau hơn 4 thập niên làm nghề. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhóm Tứ đại thiên vương Hồng Kông, bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Vô gian đạo, Thiên nhược hữu tình, Thám trưởng Lôi Lạc và Đào tẩu.