Tài tử Lưu Khải Uy hẹn hò người đẹp kém 20 tuổi

Ngày 20.10, tài tử Lưu Khải Uy xác nhận đang hẹn hò người mẫu Lê Kỷ Quân, 32 tuổi. Theo HK01, nam diễn viên cho biết cả hai quen nhau khi chơi tennis, có chung sở thích nên khá hòa hợp. Anh cảm ơn sự quan tâm của công chúng và chia sẻ rằng cả hai đều là những người sống đơn giản.

Lê Kỷ Quân cũng cho biết cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên nam diễn viên. Người mẫu gửi lời cảm ơn trước những lời chúc phúc dành cho mối quan hệ mới, đồng thời mong có thêm không gian riêng tư.

Trước đó, tạp chí Eastweek công bố loạt ảnh Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân đi chơi thể thao, dùng bữa cùng nhau, làm dấy lên chú ý về mối quan hệ giữa hai người. Theo tạp chí này, sau khi chơi pickleball cùng bạn bè, hai người được bắt gặp nắm tay đi ăn, trò chuyện thân mật. Lưu Khải Uy còn giúp bạn gái mang túi. Sau bữa ăn, cả hai cùng lên xe và trở về nơi ở của Lê Kỷ Quân.

Theo TVB News, hai người được cho là đã tìm hiểu nhau khoảng hai tháng trước khi chuyện tình cảm được công khai. Mối quan hệ thu hút sự chú ý không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác mà còn vì đây là lần đầu Lưu Khải Uy xác nhận có tình mới sau khi chia tay diễn viên Lý Hiểu Phong.

Lưu Khải Uy từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình trước khi đời tư trở thành chủ đề được công chúng quan tâm Ảnh: Cắt từ phim Mãng hoang kỷ 2018

Lê Kỷ Quân được biết đến tại Hồng Kông qua các quảng cáo của một công ty tài chính. Cô là gương mặt đại diện thế hệ thứ tư của thương hiệu. Theo HK01, ngoài công việc người mẫu, Lê Kỷ Quân còn tham gia dẫn chương trình, hoạt động giải trí và phát triển hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Cô từng góp mặt trong một số dự án truyền hình và gần đây tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Trước khi hẹn hò Lưu Khải Uy, người mẫu từng có mối tình kéo dài sáu năm với bạn trai ngoại quốc làm trong lĩnh vực tài chính, không hoạt động trong ngành giải trí. Theo Eastweek, cô thông báo chia tay vào tháng 7.2026. Trước đó, vào năm 2024, người mẫu từng chia sẻ rằng cô đã sẵn sàng kết hôn và chờ bạn trai cầu hôn. Tuy nhiên, cô không công bố nguyên nhân kết thúc mối quan hệ này.

Những mối tình được chú ý của Lưu Khải Uy

Lưu Khải Uy sinh năm 1974 tại Hồng Kông, là con trai của diễn viên Lưu Đan. Theo South China Morning Post, anh được chú ý sau khi chiến thắng một cuộc thi ca hát dành cho người Hoa tại Canada năm 1993. Một năm sau, anh gia nhập TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Sau thời gian hoạt động tại Hồng Kông, nam diễn viên chuyển hướng sang thị trường đại lục, ghi dấu qua các phim như Thiên sơn mộ tuyết, Mỹ nhân vô lệ và Thịnh hạ vãn tình thiên.

Trong đời tư, Lưu Khải Uy từng công khai chuyện tình cảm với Dương Mịch và kết hôn năm 2014. Hai người bén duyên khi cùng tham gia các dự án nghệ thuật. Họ có một cô con gái. Tháng 12.2018, cặp đôi thông báo ly hôn, cho biết sẽ cùng có trách nhiệm nuôi dạy con. Cuộc hôn nhân khép lại sau khoảng bốn năm nhưng cả hai vẫn thường được truyền thông nhắc đến khi đề cập đời tư của đối phương.

Sau khi chia tay Dương Mịch, Lưu Khải Uy có mối quan hệ với diễn viên Lý Hiểu Phong. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2022 và từng xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Tuy nhiên cuối 2024, tin đồn Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong chia tay xuất hiện, sau khi nữ diễn viên xóa các bài đăng liên quan đến nam diễn viên trên mạng xã hội. Theo Sina Entertainment, đến tháng 4.2026, hai người hoàn tất việc tách biệt lợi ích kinh doanh. Tháng 6.2026, cha Lưu Khải Uy xác nhận con trai đã chia tay Lý Hiểu Phong và hiện độc thân.