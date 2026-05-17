Tài tử Mark Ruffalo nghi bị Hollywood cho vào 'danh sách đen'

Mark Ruffalo không sợ bị trả đũa

Theo Variety, xuất hiện trong chương trình podcast I've Had It mới đây, ngôi sao thủ vai Hulk của vũ trụ điện ảnh Marvel - Mark Ruffalo đã có những chia sẻ thẳng thắn về thực trạng đáng báo động tại kinh đô điện ảnh thế giới.

Nam tài tử tin rằng tên mình đã nằm trong "danh sách đen" của Paramount - Skydance, hệ quả từ việc anh liên tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ thương vụ tập đoàn này mua lại và sáp nhập với đại kình địch Warner Bros.

"Tôi làm điều này vì tôi biết chúng ta buộc phải làm", Mark Ruffalo thẳng thắn bộc bạch. Anh nói thêm: "Tôi biết dù thế nào đi nữa, nếu tôi không lên tiếng thì kết quả tồi tệ cũng sẽ ập đến. Tôi vốn đã nằm trong danh sách đen và không còn là bạn của những người quyền lực này nữa rồi. Vì vậy, bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đứng lên chiến đấu, hoặc là chấp nhận im lặng. Nhưng ngay cả khi bạn câm nín, kết cục vẫn không thay đổi. Đó chính là cách mà mọi kẻ bắt nạt trên thế giới này đối xử với nạn nhân của họ".

Trước đó vào tháng 4, Mark Ruffalo đã khởi xướng một bức thư ngỏ nhằm lên án và kêu gọi ngăn chặn vụ sáp nhập giữa hai gã khổng lồ Paramount và Warner Bros. Nhớ lại giai đoạn đầu đầy khó khăn, nam diễn viên tiết lộ rằng rất nhiều đồng nghiệp tại Hollywood đã tỏ ra hoang mang và không dám đặt bút ký vào bức thư này. Theo lời Ruffalo, một ngôi sao danh tiếng xin được giấu tên đã cảnh báo anh rằng, những thế lực tài phiệt đứng sau thương vụ, sẵn sàng triệt hạ sự nghiệp của bất kỳ ai dám cản đường.

Tuy nhiên, vượt qua những e ngại ban đầu, làn sóng phản kháng ngày càng lan rộng. Nhiều diễn viên và nhà làm phim tại Hollywood bắt đầu thay đổi thái độ, dũng cảm bày tỏ quan điểm. "Điều chúng ta nhìn thấy ở đây là lòng dũng cảm luôn có tính lan truyền, và số đông sẽ mang lại sự an toàn", tài tử 58 tuổi nhấn mạnh.

Nỗi sợ thất nghiệp tại Hollywood

Theo phân tích của giới chuyên môn được Variety dẫn lại, nỗi lo ngại của giới nghệ sĩ Hollywood là hoàn toàn có cơ sở. Mark Ruffalo dẫn chứng lại bài học nhãn tiền từ thương vụ sáp nhập thế kỷ giữa Fox và Disney trước đây. Sự kiện đó đã khiến hàng ngàn nhân sự mất việc làm, hàng loạt chương trình truyền hình bị khai tử và hàng trăm dự án phim đang trong quá trình sản xuất, tiền sản xuất hoặc phát triển phải chịu số phận bị "đắp chiếu" vĩnh viễn.

"Mức độ rủi ro lần này là rất, rất cao. Những người tham gia ký vào bức thư ngỏ đang phải chiến đấu vì chính sự sống còn và tương lai nghề nghiệp của họ", Ruffalo nhận định.

Mark Ruffalo (vai Bruce Banner) trong phim She-Hulk: Attorney at Law Ảnh: imdb

Đỉnh điểm của làn sóng phản đối là vào đầu tháng 5 này, Mark Ruffalo tiếp tục gửi bài viết đăng trên tờ The New York Times, kêu gọi dư luận và các cơ quan quản lý vào cuộc để ngăn chặn thỏa thuận thâu tóm độc quyền này. Trong bài viết, nam diễn viên một lần nữa xoáy sâu vào góc khuất quyền lực đang bóp nghẹt tự do sáng tạo tại Hollywood.

"Điều đáng chú ý và cay đắng nhất trong bức thư đó không phải là những người đã ký tên. Mà chính là những người đã từ chối ký. Họ không ký không phải vì họ bất đồng quan điểm với chúng tôi, mà đơn giản vì họ quá sợ hãi", Mark Ruffalo viết trên The New York Times.

Nam tài tử đúc kết bài viết bằng một thông điệp đầy nhức nhối: "Có rất nhiều lý do cốt lõi để ngăn chặn thỏa thuận kinh tế này, nhưng giờ đây chúng tôi nhận ra lý do căn bản nhất lại chính là thứ góc khuất mà chúng tôi va phải khi kêu gọi các nghệ sĩ lên tiếng: đó là nỗi sợ. Một nỗi sợ sâu sắc, xấu xí và đang lan rộng khắp ngành công nghiệp điện ảnh của chúng ta".

Hiện tại, đại diện các bên liên quan của thương vụ đình đám này vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc từ phía Mark Ruffalo.