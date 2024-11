Tài tử 'Mặt trăng ôm mặt trời' đột ngột qua đời

Tin tức Song Jae Rim qua đời trở thành cú sốc tại showbiz Hàn ẢNH: SPOTVNEWS

Truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về sự ra đi đột ngột của Song Jae Rim, chủ đề lập tức trở thành tâm điểm của làng giải trí xứ kim chi. Nam diễn viên 39 tuổi được phát hiện qua đời vào chiều 12.11, tang lễ của anh dự kiến được tổ chức vào ngày 14.11. Ngoài thông tin trên, chi tiết liên quan đến cái chết của sao phim Mặt trăng ôm mặt trời vẫn chưa được công khai.



Thông tin Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39 khiến người hâm mộ tài tử này bàng hoàng, sửng sốt. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả gửi lời tiếc thương đến ngôi sao 8X đồng thời không ngừng đặt câu hỏi về chuyện đã xảy ra với anh. Việc nam nghệ sĩ sống kín tiếng, không cập nhật trang Instagram từ tháng 1.2024 đến nay cũng trở thành đề tài gây bàn tán.

Tài tử 39 tuổi trong bài đăng gần đây nhất, vào tháng 1.2024 ẢNH: INSTAGRAM NV

Song Jae Rim sinh năm 1985, anh ra mắt từ năm 2009 với vai trò người mẫu, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng tại Hàn Quốc, gây chú ý với gương mặt điển trai, dễ mến cùng chiều cao 1,8m. Không lâu sau, anh cũng lấn sân sang diễn xuất với dự án đầu tay Actresses (2009) rồi ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình: Ngày em đẹp nhất, Yaksha: Nhiệm vụ tàn khốc, Good Morning, Tiệm mì mỹ nam, Mỹ nhân ngư, Bí mật sau lưng mẹ…

Đặc biệt, Song Jae Rim được nhiều khán giả yêu thích khi đóng vai Kim Jae Woon trong bộ phim gây sốt Mặt trăng ôm mặt trời (2012) diễn xuất cùng Kim Soo Hyun, Han Ga In. Anh cũng thu hút lượng fan đông đảo khi tham gia chương trình We Got Married (2014 - 2015) cùng với "nàng cháo" Kim So Eun.

Năm nay, Song Jae Rim tái xuất màn ảnh với My Military Valentine và Queen Woo. Anh cũng còn một số dự án chưa được trình làng.