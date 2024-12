Tài tử 'Nhiệm vụ bất khả thi' tái xuất ấn tượng với 'Paris thất thủ'

Vai phản diện của Sean Harris được đánh giá là một trong những điểm sáng của phim ẢNH: CANAL+

Sau vai phản diện Solomon Lane trong Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) và Mission: Impossible - Fallout (2018), Sean Harris lại thu hút sự chú ý khi trở lại với dòng phim hành động bằng vai phản diện khác trong Paris Has Fallen (tựa Việt: Paris thất thủ). Trong bộ phim mới nhất, tài tử Anh hóa thân thành tên trùm khủng bố Jacob Pearce, gây thót tim ngay từ tập đầu tiên khi cầm đầu nhóm khủng bố gây nên vụ tấn công, sát hại các quan chức cấp cao tại bữa tiệc tiếp đón Đại sứ Anh.



Paris Has Fallen dẫn dắt khán giả vào phi vụ chống khủng bố ngoạn mục của chính quyền Pháp cùng bộ đôi đặc vụ: Vincent Taleb (Tewfik Jallab) và Zara Taylor (Ritu Arya). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ không chỉ có những cuộc đụng độ kịch tính với băng đảng của Jacob Pearce mà còn phát hiện ra nhiều bí mật khủng khiếp của bộ máy chính quyền.

Bộ đôi Tewfik Jallab - Ritu Arya kết hợp ăn ý trong phim ẢNH: CANAL+

Paris thất thủ giữ nguyên tinh thần hành động của thương hiệu Has Fallen (Thất thủ) đình đám từng gắn liền với tên tuổi của tài tử Gerard Butler, vốn được yêu thích tại Việt Nam. Khởi xướng với Olympus Has Fallen (2013), thương hiệu đình đám này gây chú ý khi theo đuổi ý tưởng thủ phủ của các cường quốc trên thế giới bị khủng bố. Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen đều có doanh thu phòng vé ấn tượng với tổng doanh thu toàn cầu khoảng 500 triệu USD.

Nhắc đến cái bóng quá lớn của loạt phim Has Fallen bản điện ảnh với loạt sao tên tuổi, biên kịch - sản xuất Howard Overman cho biết anh không quá lo lắng. Nhà làm phim thẳng thắn: "Tôi tin Paris thất thủ có một tuyến nội dung độc lập đủ mạnh, đủ hấp dẫn. Các diễn viên của chúng tôi cũng đã nhập vai bằng tất cả tâm huyết. Chúng tôi tự tin với những gì mình làm được và khán giả sẽ là người đánh giá công tâm nhất".

Dưới định dạng phim truyền hình, Paris thất thủ được đánh giá khá cao trên các bảng xếp hạng khi có màn "chào sân" ấn tượng tại Pháp với điểm IMDb duy trì trong khoảng 7.5/10 ở các tập phim trong khi các bộ phim cùng thể loại thường dao động dưới mức 5. Cây viết Neil Armstrong khen ngợi diễn xuất của Ritu Arya và mô tả tác phẩm là một "phim hành động ly kỳ, ngớ ngẩn nhưng thú vị". Adam Sweeting của The Arts Desk chấm loạt phim 4 sao, đánh giá cao diễn xuất mạnh mẽ của bộ đôi Tewfik Jallab - Ritu Arya nhưng cho rằng ngôi sao chính của tác phẩm là Sean Harris.

Paris thất thủ gây ấn tượng với nhiều phân cảnh khói lửa, những pha hành động nguy hiểm, thót tim: cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa Paris hoa lệ, đấu súng, nhảy dù, vây hãm quanh những biệt thự cổ… ẢNH: CANAL+

Đằng sau thành công của Paris thất thủ đầu tiên phải kể đến kịch bản gay cấn được chắp bút từ biên kịch kỳ cựu Howard Overman - cha đẻ của hai siêu phẩm truyền hình Misfits (2009-2013) và Vexed (2010-2012). Tiếp đến là màn kết hợp ăn ý của bộ đôi diễn viên chính Tewfik Jallab - Ritu Arya với thân thủ điêu luyện, vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ và những pha hành động mãn nhãn.

Thêm vào đó, diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của Sean Harris giúp nam diễn viên hóa thân thành một trùm phản diện ghê gớm, ấn tượng, tạo nên những màn "đụng độ" ấn tượng giữa thế lực tội phạm và những người thực thi công lý. Ngoài ra, Canal+ đã không ngại đầu tư mạnh tay để đảm bảo tạo nên một bộ phim truyền hình với chất lượng tiệm cận điện ảnh của thương hiệu này.

Chất lượng và sức hút của bộ phim cũng phần nào được chứng minh qua việc các nền tảng phát trực tuyến lớn trên thế giới đang thi nhau mua bản quyền từ Canal+. Trong đó, hai "ông lớn" là Hulu và Disney+ cũng đã nhanh chóng "chốt đơn" để phát sóng ở thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, 8 tập phim của Paris thất thủ được K+ phát sóng độc quyền trên nền tảng từ ngày 3.12.