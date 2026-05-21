Tài tử 'Nữ hoàng nước mắt' Kim Soo Hyun được minh oan, giám đốc Hoverlab bị bắt

Dùng AI để bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun

Theo News1, vào ngày 21.5.2026, văn phòng Viện kiểm sát quận trung tâm Seoul đã yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Hoverlab. Các tội danh được đưa ra bao gồm vi phạm đạo luật Xử phạt tội phạm bạo lực tình dục, luật Mạng thông tin và truyền thông cùng hành vi cố ý bôi nhọ, hủy hoại danh dự người khác nghiêm trọng.

Kết quả điều tra từ Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) khẳng định thông tin Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron từ thời cô còn ở tuổi vị thành niên là hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan điều tra xác định những bằng chứng được phía Hoverlab tung ra trước đó, bao gồm ảnh chụp màn hình tin nhắn KakaoTalk và đoạn ghi âm giọng nói của người quá cố, đều là giả mạo.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện Kim Se Ui đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vô cùng tinh vi để mô phỏng, thao túng giọng nói của cố nghệ sĩ Kim Sae Ron nhằm mục đích tạo bằng chứng giả. Nghi phạm tung tin bịa đặt rằng tài tử Nữ hoàng nước mắt đã ép buộc, đòi nợ khiến nữ diễn viên quẫn trí tìm đến lựa chọn cực đoan vào ngày 16.2.2025. Ngoài ra, một luật sư đại diện phía gia đình nạn nhân cũng bị cơ quan chức năng bắt giữ với tư cách đồng phạm vì đã cung cấp tài liệu giả và tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch này.

Kim Soo Hyun khóc ở buổi họp báo về scandal ngày 31.3.2025 ẢNH: AP

Kim Soo Hyun tiều tụy, tổn hại nặng nề vì tin đồn thất thiệt

Nguồn cơn tin đồn tình cảm bắt đầu khi cố nghệ sĩ đăng một bức ảnh chụp chung với tài tử Kim Soo Hyun rồi nhanh chóng xóa đi. Sau khi cô qua đời, kênh YouTube Hoverlab dẫn lời từ phía gia đình nạn nhân, tố cáo hai người từng có mối quan hệ kéo dài 6 năm, bắt đầu từ năm 2015 khi cô mới 15 tuổi. Đến tháng 3.2025, luật sư của gia đình tiếp tục công bố bức thư chưa gửi được viết vào năm 2024, trong đó Kim Sae Ron gọi đàn anh là "tình yêu duy nhất".

Gia đình cô cho biết bức thư được viết trong bối cảnh nữ diễn viên bế tắc vì không thể liên lạc được với Kim Soo Hyun để giải quyết khoản nợ bồi thường hợp đồng trị giá 700 triệu won (khoảng 520.000 USD) với Công ty Gold Medalist. Phía gia đình khẳng định áp lực đòi nợ này đã đẩy cô đến bước đường cùng.

Scandal nổ ra từ đầu năm 2025 đã đẩy sự nghiệp suốt 19 năm của Kim Soo Hyun xuống vực thẳm. Phía Kim Soo Hyun phản bác rằng họ từng hẹn hò hợp pháp, tự nguyện từ 2019 đến 2020 khi cả hai đã hoàn toàn trưởng thành, chứ không có chuyện quan hệ tình cảm từ năm 2016 (khi cô mới 15 tuổi) như những lời tố cáo vô căn cứ.

Từng là "nam thần" được yêu mến nhất nhì điện ảnh Hàn, Kim Soo Hyun đang lao đao giữa tâm bão scandal và kiện tụng ẢNH: AP/AFP

Tại buổi họp báo vào cuối tháng 3.2025, Kim Soo Hyun nghẹn ngào chia sẻ bản thân phải sống trong sự đau khổ tột cùng như dưới địa ngục, ngày đêm lo sợ những đòn tấn công truyền thông bẩn từ Hoverlab. Nam diễn viên xúc động khẳng định: "Không đúng khi nói rằng người quá cố đưa ra lựa chọn bi thảm đó vì tôi né tránh hay vì công ty của tôi gây áp lực buộc cô ấy phải trả nợ".

Cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ suốt hơn một năm qua, tài tử sinh năm 1988 hoàn toàn đóng băng mọi hoạt động, rơi vào trạng thái tiều tụy, hốc hác rõ rệt và phải tiếp nhận điều trị tâm lý chuyên sâu.

Từ khi scandal bùng phát, nam diễn viên bị hủy bỏ đột ngột 6 hợp đồng quảng cáo lớn, bị cắt sóng hoàn toàn khỏi các chương trình truyền hình và đối mặt với hàng loạt đơn kiện đòi bồi thường vi phạm hợp đồng đạo đức từ các đối tác thương mại. Do đó, tài tử đã đệ đơn khởi kiện ngược lại chủ sở hữu Hoverlab cùng những người liên quan, yêu cầu mức bồi thường thiệt hại tổng cộng lên tới 12 tỉ won (tương đương 8,1 triệu USD).

Sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh trước vấn nạn lạm dụng công nghệ AI để bôi nhọ, hủy hoại nhân phẩm con người trên không gian mạng xã hội hiện nay ẢNH: AP

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và mức độ tổn hại nặng nề gây ra cho nạn nhân, cơ quan chức năng đã quyết định thực hiện các biện pháp tố tụng cao nhất. Tòa án quận trung tâm Seoul công bố sẽ chính thức tiến hành phiên thẩm vấn nghi phạm và đưa ra quyết định bắt giam cuối cùng đối với Giám đốc Hoverlab Kim Se Ui vào ngày 26.5 này.

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng của làng giải trí Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là "ông hoàng rating" cho loạt bom tấn truyền hình nhờ vào tài năng diễn xuất. Tên tuổi của tài tử gắn liền với hàng loạt siêu phẩm gây bão như Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Vì sao đưa anh tới (2013), Điên thì có sao (2020) và Nữ hoàng nước mắt (2024).

Kim Sae Ron từng là một trong những ngôi sao nhí triển vọng của Hàn Quốc. Cô đóng phim từ năm 9 tuổi và có nhiều tác phẩm gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes như A Brand New Life (2009) hay The Man from Nowhere (2010). Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên hoàn toàn sụp đổ vào tháng 5.2022 sau vụ tai nạn lái xe trong tình trạng say xỉn. Dù đã công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại, cô vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề và sự soi mói đời tư không ngừng từ các kênh tin đồn khiến sức khỏe tinh thần suy giảm trầm trọng. Vào ngày 16.2.2025, Kim Sae Ron đã tự tử tại nhà riêng trùng vào ngày sinh nhật Kim Soo Hyun.