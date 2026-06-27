Tài tử 'Squid Game' được minh oan sau hơn ba năm

Theo Yonhap, vụ án liên quan đến diễn viên Oh Young Soo, người được khán giả toàn cầu biết đến qua vai ông lão "trùm cuối" Oh Il Nam trong loạt phim đình đám Squid game, đã chính thức khép lại. Tòa án tối cao Hàn Quốc bác đơn kháng cáo của bên công tố, giữ nguyên phán quyết vô tội của tòa phúc thẩm đối với nam diễn viên 81 tuổi.

Trong khi đó, Kyunghyang cho biết quyết định được Tòa án tối cao đưa ra ngày 25.6 và được giới pháp lý xác nhận vào ngày 26.6. Với phán quyết này, vụ kiện kéo dài hơn ba năm kể từ khi Oh Young Soo bị truy tố chính thức khép lại. Oh Young Soo bị truy tố không giam giữ vào cuối năm 2022 với cáo buộc cưỡng chế sàm sỡ một phụ nữ trong hai lần xảy ra vào năm 2017. Cáo trạng cho rằng nam diễn viên đã ôm và hôn người phụ nữ mà không có sự đồng thuận khi cả hai cùng tham gia một đoàn kịch tại khu vực Daegu.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Oh Young Soo luôn phủ nhận cáo buộc. Korea JoongAng Daily dẫn lời luật sư của nam diễn viên cho biết ông chỉ thừa nhận từng nắm tay người phụ nữ khi đi dạo để chỉ đường, đồng thời bác bỏ mọi hành vi cưỡng chế hay quấy rối tình dục.

Theo The Korea Times, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 3.2024, Tòa án quận Suwon tuyên Oh Young Soo 8 tháng tù, cho hưởng án treo trong thời gian 2 năm. Bản án khi đó gây xôn xao dư luận bởi nam diễn viên vừa ghi dấu ấn tại quốc tế với vai diễn trong Squid game.

Nam diễn viên 81 tuổi từng gây tiếng vang toàn cầu với vai diễn trong Squid game Ảnh: Cắt từ phim Squid game

Đến phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đã đảo ngược bản án sơ thẩm. Yonhap cho biết tòa nhận định lời khai của người tố cáo thiếu tính nhất quán ở một số chi tiết quan trọng, trong khi các chứng cứ khác không đủ để chứng minh bị cáo phạm tội. Trên cơ sở đó, tòa tuyên Oh Young Soo vô tội. Không đồng tình với kết quả này, bên công tố tiếp tục nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao. Tuy nhiên, cơ quan tư pháp cao nhất Hàn Quốc đã bác đơn, giữ nguyên toàn bộ phán quyết của cấp phúc thẩm. Điều này đồng nghĩa Oh Young Soo chính thức được xác nhận không phạm tội theo bản án có hiệu lực cuối cùng.

Sự nghiệp lao đao sau bê bối

Theo Newsis, vụ việc từng ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của nam diễn viên. Sau khi bị truy tố, ông phải rút khỏi một số dự án nghệ thuật và hoạt động quảng bá thương mại. Dù vậy, Oh Young Soo nhiều lần bày tỏ mong muốn được chứng minh sự trong sạch thông qua quá trình tố tụng.

Oh Young Soo sinh năm 1944, là nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu Hàn Quốc với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Tuy tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông chỉ thực sự được khán giả toàn cầu biết đến sau thành công của Squid game vào năm 2021. Vai diễn ông lão Oh Il Nam đã giúp Oh Young Soo trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong một series truyền hình. Thành công này đưa tên tuổi ông vượt ra ngoài phạm vi Hàn Quốc, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế.

Việc vụ án chính thức khép lại cũng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc. Kyunghyang nhận định đây là một trong những vụ án được dư luận theo dõi sát sao trong nhiều năm qua bởi liên quan đến một nghệ sĩ gạo cội từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường giải trí toàn cầu. Phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao đã chấm dứt toàn bộ quá trình tố tụng, giữ nguyên bản án vô tội dành cho Oh Young Soo.