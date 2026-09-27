Tài tử Sylvester Stallone thừa nhận dùng thuốc tăng cơ

Ngôi sao phim hành động Sylvester Stallone vừa có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện ép cân, giữ dáng thời kỳ đỉnh cao thập niên 1980 - 1990. Nam tài tử huyền thoại thừa nhận từng "hành hạ" bản thân đến mức cực đoan để duy trì vóc dáng vạm vỡ trên màn ảnh.

Sylvester Stallone thừa nhận trong bộ phim Rocky III (1982) ông phải dùng chất tăng cơ để ép lượng mỡ xuống 2,6% Ảnh: Reuters

Nỗi ám ảnh hình thể ấy nghiêm trọng đến mức đẩy ông vào con đường sử dụng steroid (chất tăng cơ) và mắc chứng rối loạn ăn uống trong quá trình ép lượng mỡ cơ thể xuống mức kỷ lục 2,6% để quay bộ phim Rocky III năm 1982.

Trải lòng trên chương trình podcast The Interview của tờ The New York Times, Stallone cho biết ông từng bị ám ảnh nặng nề bởi vóc dáng. "Nó trở thành một cơn nghiện thật sự tồi tệ. Tôi bị chứng ăn uống vô độ, bụng dạ chẳng giữ nổi thứ gì vì quá áp lực với việc phải duy trì thể trạng cuồn cuộn. Thật sự là một kiểu sùng bái cơ thể đến mức điên rồ", tài tử chia sẻ.

Ngôi sao điện ảnh này khẳng định không ai có thể duy trì được hình thể đó trong nhiều tháng liên tục chỉ bằng việc ăn sữa chua hay bánh pudding mà không nhờ đến thuốc cùng các chất bổ sung. Khi được hỏi thẳng liệu có sử dụng steroid vào thời điểm đóng Rocky III hay không, Stallone không ngần ngại đáp: "Trời ơi, chắc chắn là có rồi".

Cái giá đắt cho thân hình lực lưỡng

Theo lời Stallone, việc dùng chất tăng cơ phải tuân theo chu kỳ nghiêm ngặt: 6 tuần tập luyện kèm sử dụng thuốc, sau đó là 6 tuần nghỉ. Ông thừa nhận công chúng nói đúng khi cho rằng một cơ thể cuồn cuộn như vậy không thể phát triển hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, hậu quả để lại cho sức khỏe lại vô cùng thảm khốc.

"Tôi đã tàn phá cơ thể mình. Bằng chứng là tôi phải trải qua 9 ca phẫu thuật lưng, 2 ca phẫu thuật vai và 3 lần mổ dính đốt sống cổ. Mọi thứ trên người tôi giờ phải gắn kết lại bằng dây thép", ngôi sao 80 tuổi ngậm ngùi. Ông thừa nhận nếu được chọn lại, ông sẽ nhường các pha nguy hiểm cho diễn viên đóng thế chứ không tự bỏ sức ra chịu đựng những chấn thương dai dẳng như vậy.

Tăng cơ cực đoan thời trẻ khiến tài tử Sylvester Stallone (phải) trải qua hàng loạt ca phẫu thuật xương khớp Ảnh: AP

Sau nhiều năm hóa thân thành những chiến binh bất khả chiến bại trong hai loạt phim Rocky và Rambo, Stallone quyết định ép cân vào thập niên 1990 để vào vai một sĩ quan cảnh sát khiếm thính, bụng phệ trong bộ phim Cop Land. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, khép lại thời kỳ ông hành hạ bản thân vì những vai diễn đòi hỏi cơ bắp.

Bóc trần trò dối lừa tại Hollywood

Theo ghi nhận từ chuyên trang The Wrap, việc các sao nam Hollywood sử dụng steroid từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi ngầm nhưng hiếm khi được thừa nhận công khai. Trong khi những nam diễn viên như Alan Ritchson hay Frank Grillo từng thẳng thắn chia sẻ việc dùng testosterone để tăng cơ và đẩy nhanh tốc độ phục hồi sau các bài tập cường độ cao, thì nhiều ngôi sao khác lại chọn cách phủ nhận hoặc né tránh.

Bản thân Stallone cũng từng thừa nhận sử dụng testosterone để lấy lại vóc dáng cho phần phim Rambo ra mắt năm 2008, thời điểm ông đã bước sang tuổi ngoài 60.

Nói về thực trạng này, ông Jay Campbell, tác giả chuyên nghiên cứu về testosterone, chia sẻ với The Wrap rằng Hollywood cùng nhiều ngành thể thao chuyên nghiệp đã che giấu việc sử dụng các chất tối ưu hiệu suất từ rất lâu.

"Việc thừa nhận dùng các chất hóa học, vốn bị công chúng coi là gian lận, thường không có lợi về mặt hình ảnh nên người ta chọn cách giữ kín. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là một màn diễn lớn mà thôi", ông Campbell nhấn mạnh trên The Wrap.