Tài tử Tạ Hiền qua đời

Tài tử Tạ Hiền vừa qua đời ở tuổi 90 ẢNH: BTC HONG KONG FILM AWARDS

Thông tin tài tử huyền thoại Tạ Hiền ra đi đang trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hồng Kông. Trên trang cá nhân khoảng 15 giờ ngày 20.7 (theo giờ Việt Nam), Tạ Đình Phong cũng xác nhận thông tin trên. Nam diễn viên chia sẻ cha là người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho điện ảnh và ngành giải trí, luôn mong muốn mang niềm vui và nụ cười đến với từng khán giả.

"Khi còn nhỏ, tôi cũng từng chứng kiến những lúc ông phiền muộn và suy sụp. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông vẫn luôn kiên trì xuất hiện trước màn ảnh với hình ảnh hoàn hảo nhất. Ông thường nói: 'The show must go on' - Buổi diễn phải tiếp tục. Vì vậy, nếu mọi người nhớ đến cha tôi, xin đừng khóc và cũng đừng quá đau buồn. Ông sẽ cảm thấy như vậy là không đủ phong độ, không đủ ung dung. Chỉ cần chúng ta mãi lưu giữ trong tim hình ảnh một người luôn tràn đầy sức hút, luôn nở nụ cười và ở trạng thái đẹp nhất, như vậy là đủ rồi", Tạ Đình Phong nhắn gửi.

Tạ Đình Phong xác nhận thông tin cha qua đời ẢNH: AFP

Theo HK01, trong một thông báo khác, hai con của Tạ Hiền là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình cho biết cha của họ đã ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, sau một thời gian sức khỏe suy giảm. Ông khép lại một cuộc đời rực rỡ, trọn vẹn.

"Suốt cuộc đời mình, cha là một người tài hoa với nhiều thành tựu nổi bật. Ông không chỉ là một diễn viên và nghệ sĩ được hết lòng kính trọng, mà còn là một người đầy sức hút, yêu cuộc sống. Với phong thái rất riêng và tính cách chân thành, ông đã mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Những cống hiến của ông cho điện ảnh và ngành giải trí Hồng Kông trong suốt nhiều năm qua đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Chúng tôi tin rằng hình ảnh và tinh thần của ông sẽ mãi sống trong trái tim mọi người", các con của cố nghệ sĩ chia sẻ.

Cùng với đó, gia đình Tạ Hiền cho biết họ đang trải qua nỗi mất mát lớn, mong được truyền thông và công chúng dành cho gia đình không gian riêng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Các con của ông cũng gửi lời cảm ơn để những sự quan tâm, động viên, ủng hộ dành cho gia đình họ trong thời gian qua.

Sự ra đi của ngôi sao huyền thoại Tạ Hiền khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả ngỡ ngàng, thương tiếc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM TIME

Tạ Hiền sinh năm 1936, ông là một diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất, nhà làm phim có sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh Hồng Kông với hơn 70 hoạt động trong nghề. Nghệ sĩ kỳ cựu bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1950, tham gia gần 200 bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng: Hồng nhan, Thiên long bát bộ (bản 1982), Tuyết sơn phi hồ (bản 1985), Di Phúc Tử, Bản sắc anh hùng, Đội bóng thiếu lâm… Truyền thông xứ cảng thơm tiết lộ Tạ Hiền đứng thứ tư trong gia đình, lại từng thủ vai La Tứ Hải trong phim Thiên vương chi vương nên được khán giả gọi thân mật là "Tứ ca".

Từ những năm 1980, Tạ Hiền giảm dần số lượng tác phẩm tham gia nhưng vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong những dự án chất lượng. Hồi 2022, vai diễn trong phim Time đã giúp ông lần đầu giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng). Thời điểm đó, Tạ Hiền trở thành nam diễn viên lớn tuổi nhất trong lịch sử giành danh hiệu Ảnh đế Kim Tượng. Ông cũng là diễn viên duy nhất từng nhận Giải Thành tựu trọn đời, sau đó tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tài tử Tạ hiền bên gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Về đời tư, Tạ Hiền cũng nổi tiếng là người đào hoa với nhiều giai nhân nức tiếng Hồng Kông bước qua đời ông. Chuyện tình của nghệ sĩ này luôn là chủ đề được truyền thông, công chúng săn đón, bàn tán suốt mấy chục năm qua. Ông từng trải qua cuộc hôn nhân với người vợ đầu Chân Trân rồi tái hôn với minh tinh Địch Ba Lạp và có hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Ở tuổi xế chiều, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tài tử gây bàn tán khi công khai hẹn hò Coco - người đẹp kém ông 49 tuổi, trước khi chia tay cách đây vài năm.