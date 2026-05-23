Tài tử Tom Hardy bị gạch tên khỏi phim mới vì hách dịch?

Giàu Nguyễn
23/05/2026 17:46 GMT+7

Theo truyền thông Mỹ, tài tử Tom Hardy sẽ không trở lại trong mùa 3 của loạt phim tội phạm ăn khách 'Mobland'. Nguyên nhân được cho là do những mâu thuẫn gay gắt và thái độ làm việc thiếu hợp tác của ngôi sao này với nhà sản xuất.

Tài tử Tom Hardy bị gạch tên khỏi phim mới vì hách dịch? - Ảnh 1.

Cái tôi quá lớn và lối hành xử tùy hứng đang dần biến Tom Hardy thành cái tên khiến nhiều đạo diễn Hollywood phải e dè

Ảnh: Reuters

Theo Variety, ngôi sao Hollywood Tom Hardy sẽ chính thức chia tay loạt phim truyền hình ăn khách Mobland của nền tảng Paramount+. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi mùa 2 của bộ phim vừa hoàn tất quá trình ghi hình vào tháng 3 vừa qua.

Trước đó, chuyên trang Hollywood Puck là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc này. Theo các nguồn tin nội bộ, tài tử sinh năm 1977 không được mời trở lại cho mùa phim tiếp theo. Nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng, va chạm nảy lửa giữa Tom Hardy với nhà sản xuất điều hành Jez Butterworth, cùng hãng phim 101 Studios trong suốt quá trình làm việc chung.

Hiện tại, cả phía đại diện của Tom Hardy lẫn các bên liên quan như Paramount và 101 Studios đều từ chối đưa ra lời bình luận chính thức.

Trong Mobland, Tom Hardy vào vai tay sai Harry Da Souza. Nhờ màn thể hiện gai góc của anh kết hợp cùng dàn sao kỳ cựu như Pierce Brosnan, Helen Mirren và Paddy Considine, Mobland đã nhanh chóng bứt phá trở thành loạt phim được xem nhiều thứ hai trên nền tảng trực tuyến kể từ khi ra mắt vào năm ngoái.

Dù Paramount+ chưa chính thức công bố sản xuất mùa 3, nhưng giới quan sát dự đoán phần tiếp theo sẽ được làm tiếp nhờ thành tích thương mại quá ấn tượng. Điều khiến người hâm mộ tò mò lúc này là ê-kíp biên kịch sẽ xử lý ra sao để "khai tử" hoặc xóa sổ nhân vật của Tom Hardy một cách hợp lý nhất.

Tom Hardy và những lần khiến đồng nghiệp ngán ngẩm

Đây không phải lần đầu Tom Hardy "gây chuyện" vì hành vi cư xử tùy hứng và hách dịch với đồng nghiệp trên trường quay. Quá khứ ngông cuồng của tài tử nước Anh từng tốn không ít giấy mực của báo chí quốc tế.

Đỉnh điểm là màn đối đầu căng thẳng giữa anh và minh tinh Charlize Theron trong bom tấn Mad Max: Fury Road. Đạo diễn George Miller từng ngán ngẩm tiết lộ, ê-kíp đã phải mất rất nhiều công sức "dỗ dành" thì Tom Hardy mới chịu bước ra khỏi xe lưu động để vào set quay.

Trong cuốn sách tư liệu Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road của tác giả Kyle Buchanan, nhiều nhân viên đoàn phim cũng thẳng thắn dùng từ "hung hãn" để mô tả về thái độ làm việc của nam diễn viên thời điểm đó.

Nhiều ý kiến cho rằng Tom Hardy là cái tên bảo chứng cho phim, nhưng cái tôi quá lớn và loạt ồn ào hậu trường đang dần biến tài tử này thành nỗi e ngại của các nhà làm phim.

