Tài tử Transformers Shia LaBeouf bị phạt tù vì đánh người

Tài tử Shia LaBeouf bị phạt tù treo và buộc phải đi cai nghiện sau chuỗi bê bối bạo lực liên tiếp làm hoen ố sự nghiệp Ảnh: AP

Hôm 3.6, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin tài tử Hollywood Shia LaBeouf nhận tội đối với 3 tội danh hành hung. Theo ghi nhận từ hãng tin AP và tạp chí điện ảnh Variety, vụ việc xuất phát từ một trận hỗn chiến tại quán bar thuộc khu French Quarter (New Orleans, Mỹ) ngay trong dịp lễ hội Mardi Gras nhộn nhịp.

Vụ ẩu đả xảy ra ngay sau nửa đêm, khi nam diễn viên phim Transformers bị lực lượng an ninh áp giải ra khỏi quán bar trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Đoạn video trích xuất từ hiện trường cho thấy Shia LaBeouf đã hung hăng xô ngã một người xuống đất, trước khi lao vào đấm thẳng mặt một người khác. Báo cáo từ cảnh sát New Orleans sau đó cho thấy cú đấm của nam diễn viên suýt chút nữa làm vỡ mũi nạn nhân.

Trước những bằng chứng rõ ràng, Thẩm phán Juana Marine-Lombard đã tuyên phạt Shia LaBeouf 6 tháng tù treo cùng 2 năm quản chế. Bên cạnh đó, tòa án cũng ra lệnh cấm nam diễn viên tiếp cận 3 nạn nhân, đồng thời không được phép bén mảng tới khu vực quán bar nơi xảy ra vụ án.

Luật sư Sarah Chervinsky, bào chữa cho Shia LaBeouf, chia sẻ với phóng viên: "LaBeouf xuất hiện tại tòa với tinh thần tự nguyện chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra. Giờ đây, anh ấy chỉ muốn tập trung toàn bộ thời gian cho gia đình, công việc và những dự án sáng tạo mới". Phía luật sư cũng khẳng định nam tài tử sẽ nghiêm túc chấp hành chương trình điều trị nghiện rượu theo phán quyết.

Vết trượt dài của Shia LaBeouf, tài tử lắm tài nhiều tật

Dù phía luật sư cố gắng giảm nhẹ tính chất vụ việc khi gọi đây chỉ là "một vụ va chạm nhỏ ở quán bar ngày lễ hội", những góc khuất khác vẫn bị phơi bày. Một nghệ sĩ tên Jeffrey Klein (biệt danh Jeffrey Damnit), một trong các nạn nhân, bức xúc tố cáo chính Shia LaBeouf đã chủ động xô đẩy anh, đồng thời liên tục gào thét những lời lẽ xúc phạm, kỳ thị người đồng tính. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của nam diễn viên lập tức bác bỏ và cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy vụ ẩu đả xuất phát từ sự định kiến.

Đáng nói, đây không phải lần đầu ngôi sao sinh năm 1986 này hầu tòa vì thói nghiện ngập và tính tình bạo lực. Theo Variety, vào năm 2017, khi đang tham gia ghi hình cho bộ phim The Peanut Butter Falcon tại bang Georgia (Mỹ), Shia LaBeouf cũng từng bị còng tay vì hành vi say xỉn nơi công cộng và gây rối trật tự. Khi đó, tòa án cũng ra phán quyết cưỡng chế anh đi cai nghiện ma túy và rượu.

Đỉnh điểm của chuỗi bê bối hủy hoại danh tiếng Shia LaBeouf chính là vụ kiện chấn động từ bạn gái cũ, nữ ca sĩ FKA Twigs. Cô đã đâm đơn kiện nam diễn viên ra tòa với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm tấn công tình dục, hành hung và tra tấn tinh thần trong thời gian yêu nhau. Vụ lùm xùm kéo dài dai dẳng và mới chỉ được hai bên dàn xếp ổn thỏa vào tháng 7 năm ngoái.

Từng được kỳ vọng là thế hệ siêu sao kế cận tại Hollywood nhờ thực lực diễn xuất, song Shia LaBeouf lại tự tay đốt rụi sự nghiệp của mình bằng những cơn say xỉn và thói hành xử côn đồ.