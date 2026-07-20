Tài tử 'Vô gian đạo' Dư Văn Lạc ly hôn

Ngày 20.7, tài tử Hồng Kông Dư Văn Lạc và vợ Vương Đường Vân đồng loạt thông báo đã kết thúc cuộc hôn nhân. Thông tin thu hút sự chú ý bởi Dư Văn Lạc từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hồng Kông, nổi tiếng qua các tác phẩm như Vô gian đạo II và Initial D.

Theo Sina Entertainment, Dư Văn Lạc chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh và Vương Đường Vân đã đưa ra quyết định sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến vợ vì những năm tháng đồng hành, đồng thời khẳng định cả hai vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.

“Tôi hy vọng chúng tôi vẫn có thể quan tâm và hỗ trợ nhau với tư cách những người thân trong gia đình”, Dư Văn Lạc chia sẻ.

Theo Sina, anh cũng nhấn mạnh cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các con. Về phía Vương Đường Vân, cô cho biết Dư Văn Lạc vẫn là một người cha tốt và là người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc sống. Người đẹp mong muốn cả hai duy trì mối quan hệ tích cực vì các con.

Dư Văn Lạc được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh Hồng Kông trong giai đoạn những năm 2000 Ảnh: AP

Thông báo của hai người nhận được sự quan tâm bởi trước đó Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân từng được xem là một trong những cặp đôi kín tiếng của làng giải trí Hồng Kông.

9 năm hôn nhân của Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân

Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân bắt đầu được chú ý khi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2016. Khi đó, chuyện tình giữa nam diễn viên sinh năm 1981 và người đẹp kém anh 7 tuổi nhận được sự quan tâm của truyền thông Hồng Kông.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Úc vào năm 2017. Sau khi kết hôn, Dư Văn Lạc giảm dần hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hai người lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2018 và con gái vào năm 2020.

Trong những năm đầu hôn nhân, nam diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình, cho thấy sự gắn bó với vai trò người chồng, người cha. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ của cả hai từng xuất hiện những dấu hiệu khiến công chúng đặt câu hỏi.

Theo Sina Entertainment, năm 2023, việc Dư Văn Lạc xóa nhiều bài đăng trên mạng xã hội từng làm dấy lên nghi vấn về tình trạng hôn nhân. Dù vậy, thời điểm đó cả hai không đưa ra phản hồi chính thức. Việc xác nhận chia tay sau gần một thập niên chung sống khép lại hành trình hôn nhân của Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân.

Vương Đường Vân sinh năm 1988, là người mẫu, diễn viên Đài Loan. Cô xuất thân trong một gia đình có điều kiện, từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, bước vào ngành giải trí từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình cùng phong cách diễn xuất trẻ trung. Anh từng được xem là một trong những gương mặt nam diễn viên triển vọng của điện ảnh Hồng Kông.

Một trong những vai diễn đáng chú ý nhất của Dư Văn Lạc là nhân vật Trần Vĩnh Nhân thời trẻ trong Vô gian đạo II (2003), vai diễn có liên hệ với nhân vật nổi tiếng do Lương Triều Vỹ thể hiện trong phần đầu của loạt phim. Bên cạnh đó, anh còn gây chú ý qua Initial D (2005), tác phẩm chuyển thể từ manga cùng tên, cũng như nhiều bộ phim thuộc thể loại hành động, tình cảm. Trong giai đoạn điện ảnh Hồng Kông tìm kiếm thế hệ kế thừa, Dư Văn Lạc từng được kỳ vọng trở thành một trong những nam diễn viên chủ lực.

Sau khi lập gia đình, anh ít xuất hiện trên màn ảnh hơn, tập trung nhiều vào kinh doanh, thời trang và cuộc sống riêng. Những năm gần đây, hình ảnh của Dư Văn Lạc trước công chúng chủ yếu gắn với vai trò người chồng, người cha thay vì các dự án phim ảnh.