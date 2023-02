Tài xế bị đánh vì không dừng xe cho khách đi vệ sinh: 'Cuộc sống tôi đảo lộn'

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ tài xế bị hành hung vì không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh, ngày 27.2, chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, trú TP.Nha Trang) cho biết đến nay anh vẫn chưa hết bàng hoàng, choáng váng vì vô cớ bị đánh. "Từ hôm đó đến giờ tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc trên, đầu óc không tập trung vào việc gì được, sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi", anh Vũ nói.

Theo anh Vũ, hiện nay anh đã đi làm lại. Tuy nhiên, vì lo lắng anh mất tập trung, không đảm bảo an toàn nên nhà xe Binh Minh Bus cho anh làm phụ xe.

Người lạ lao lên xe khách hành hung tài xế CẮT TỪ CLIP

Tài xế cho hay bản thân anh không biết vì sao bị đánh. Thời điểm đó khi đang trả khách trên đường Tố Hữu, TP.Nha Trang thì bất ngờ có 2 người đàn ông lạ mặt lao lên xe hành hung anh. "Một người lên trước đánh ít còn người phía sau rất hung hãn đánh tôi dã man, lúc đó tôi choáng váng và ngã xuống sàn xe, chỉ biết cúi đầu ôm mặt và xin tha. Khi về nhà mặt mũi tôi xay xẩm, người ê nhức và bị sưng một vài chỗ trên cơ thể", anh Vũ kể.

Tài xế Vũ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Phước Hải mời anh và nữ hành khách lên để đối chất, xác minh và ghi bản tường trình về vụ việc.

"Tôi cũng không bị chấn thương nặng và cũng rất mệt mỏi về việc này, bây giờ tôi cần những người đã đánh tôi xin lỗi và bồi thường tinh thần, danh dự, sức khỏe, chứ tôi không muốn làm gì căng thẳng hết", anh Vũ nói.

Theo Công an P.Phước Hải, qua xác minh, ngày 16.2, xe khách của nhà xe Bình Minh Bus chạy hành trình TP.HCM - Nha Trang. Trong số hành khách đi trên chuyến xe này có chị T.M.H.

Khi xe đang chạy trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì chị H. kêu tài xế cho xe dừng lại để đi vệ sinh, nhưng tài xế Trương Hữu Anh Vũ từ chối, lý do không thể dừng xe trên đường cao tốc vì vi phạm luật giao thông và không đảm bảo an toàn.

Tài xế Vũ động viên chị H. ráng chờ đến đường tránh mới có thể dừng xe. Thế nhưng, khi tài xế dừng xe bên đường tránh thì chị H. từ chối xuống xe đi vệ sinh với lý do sợ đêm tối. Sau đó, xe chạy thêm một chặng nữa rồi rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để chị H. đi vệ sinh trước khi tiếp tục hành trình về Nha Trang.

Khoảng 4 giờ sáng 17.2, xe khách chạy về gần đến địa phận TP.Nha Trang, chị H. điện thoại kể lại vụ việc cho người quen là N.T.T (30 tuổi, trú P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang).

Người này gọi điện thoại cho một người có tên thường gọi là Ty cùng đi xe máy đến trước cửa hàng xăng dầu trên đường Tố Hữu, P.Phước Hải. Khi xe dừng trả khách, T. và Ty bước lên xe khách đánh tài xế Vũ trước sự chứng kiến của một số hành khách. Sự việc cũng được camera lắp đặt trên xe khách ghi lại.

Theo Công an P.Phước Hải, qua làm việc, T. khai nhận khi nghe chị H. gọi kể vụ việc nêu trên nên gọi Ty (bạn quen) đến đánh tài xế. "Hiện Công an P.Phước Hải vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xứ lý theo quy định pháp luật. Nếu bị hại có thương tích và có đề nghị khởi tố thì phải chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang thụ lý", Công an P.Phước Hải thông tin.