Tài xế GrabBike kể chuyện chạy xe mua nhà, gánh cả ước mơ của con

Rời bỏ "vòng an toàn" để thực hiện ước mơ mua nhà

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cạnh dòng sông Đuống thuộc xã Yên Thường (H.Gia Lâm cũ), tuổi thơ của anh Duyên không phải là những không gian rộng thênh thang mà gói gọn trong gian nhà tập thể chật hẹp cùng bố mẹ.

Chính cái ngột ngạt của gian nhà cũ, nơi nhiều thế hệ cùng san sẻ từng mét vuông sinh hoạt, đã âm thầm gieo vào lòng anh Duyên một ước mơ cháy bỏng về một mái ấm rộng rãi, vững chãi cho riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12 và dành thêm hai năm học nghề, năm 2003, anh Duyên bắt đầu lập nghiệp khi xin vào làm việc tại một công ty của nhà nước. Hơn 15 năm gắn bó với công ty, người thanh niên năm nào giờ đã là cha của 2 đứa trẻ, nhưng ước mơ về ngôi nhà riêng vẫn xa vời vợi khi mức thu nhập chỉ đủ lo sinh hoạt cho gia đình.

Nhiều đêm không ngủ được, anh Duyên đặt tay lên trán và tự đặt ra câu hỏi cho bản thân "liệu con đường mình chọn đã đúng hay chưa, nếu bây giờ không quyết thì ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực".

Năm 2018, anh Duyên đã đưa ra một quyết định táo bạo khi đi mua mảnh đất rộng 72 m2 tại H.Đông Anh cũ khi trong túi chỉ có 50 triệu đồng.

"Lúc bấy giờ, bạn bè và người thân tôi đều không tin tôi dám liều như vậy. Tôi vay mượn thêm của anh em và mua được mảnh đất đó. 1 năm sau, tôi đã trả hết nợ", anh Duyên kể.

2 năm sau, khi đất lên giá, anh Duyên bàn với vợ bán mảnh đất đi và dồn toàn bộ số tiền đó để mua căn nhà hiện tại ở Long Biên. Tuy nhiên, để có được ngôi nhà ấy, gia đình anh phải gánh khoản nợ ngân hàng gần 1 tỉ đồng. Áp lực trả nợ chục triệu mỗi tháng khiến người đàn ông 8X hiểu rằng mức lương mà một công việc được cho là ổn định vẫn không thể gánh vác nổi.

Tháng 6.2019, anh bắt đầu chạy thêm Grab sau giờ làm ca, đến năm 2020, anh chính thức xin nghỉ việc để trở thành tài xế công nghệ toàn thời gian. "Bước ngoặt đó là quyết tâm để mua nhà. Mình là người chịu khó thì không ngại khó khăn", anh tâm sự về lý do rời bỏ "vòng an toàn".

Anh Duyên, một tài xế thuộc thế hệ 8X, không hề tụt hậu trong làn sóng chuyển đổi số Ảnh: Đình Huy

Gánh nợ, gánh cả giấc mơ của con

Nghề tài xế xe ôm công nghệ mang lại thu nhập tốt hơn nhưng cũng đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng. 6 năm qua, cuộc sống của anh Duyên là những chuỗi ngày "đi sớm về khuya". Có những thời điểm áp lực tiền nợ nhà quá lớn, anh phải rời nhà từ 5 giờ 30 sáng và trở về khi đã 21 - 22 giờ tối.

"Nhiều hôm tôi đi làm các con vẫn chưa dậy, khi về nhà thì con đã ngủ rồi. Thế nhưng có những ngày các con ngủ muộn, thấy bố về thì nói "con chào bố", nghe thấy các con nói vậy tôi mừng lắm, tất cả mệt mỏi đều tan biến", anh Duyên nhớ lại.

Gánh nặng trên vai anh không chỉ là khoản nợ ngân hàng (số tiền đã giảm 1 nửa so với thời điểm mua nhà) mà còn là chi phí học tập đắt đỏ cho hai con. Hiện tại, người con lớn của anh đang học tại Trường cao đẳng FPT với mức học phí khá cao, còn con thứ hai đang học lớp 5.

Vợ anh Duyên - người giáo viên mầm non ngoài giờ dạy trên lớp còn nhận dạy thêm buổi tối và bán hàng online để lo cho các con, cùng chồng chia sẻ gánh nặng. Anh Duyên chia sẻ, chính sự thấu hiểu của vợ và tự lập của các con chính là điểm tựa lớn nhất để anh miệt mài trên từng cây số.

Anh Duyên cho rằng việc chuyển nghề sang làm tài xế xe ôm công nghệ là một quyết định đúng đắn nhất

Anh Duyên cho rằng việc chuyển nghề sang làm tài xế xe ôm công nghệ là một quyết định đúng đắn nhất. 6 năm qua, anh trải qua rất nhiều những câu chuyện ấm lòng. Trong đó, anh nhớ nhất một chuyến xe cuối năm 2023, khi một vị khách từ miền Nam ra Hà Nội gặp đợt rét đột ngột.

Thấy khách run rẩy vì thiếu áo ấm lại đang vội ra sân bay, anh đã không ngần ngại cởi chiếc áo khoác của mình cho khách mặc, còn mình khoác tạm chiếc áo mưa mỏng để chạy xe dưới trời lạnh giá. Khi đến nơi, nhận được lời cảm ơn từ khách hàng, trong lòng anh cảm thấy rất sung sướng. Với anh, niềm vui từ sự sẻ chia đôi khi còn quý hơn cả thu nhập của cuốc xe.

Nhưng thử thách lớn nhất đã ập đến vào tháng 6.2023, một cơn tai biến bất ngờ khiến anh gục ngã phải nhập viện điều trị trong thời gian dài. Nằm trong bệnh viện, tinh thần anh suy sụp vì lo lắng cho khoản nợ và tương lai các con.

"Lúc đó tôi không biết phải làm sao, chỉ biết gửi hy vọng được hỗ trợ chi phí thuốc men vào chương trình "Điều ước sau tay lái" - một chương trình hỗ trợ của Grab dành cho đối tác tài xế có hoàn cảnh khó khăn. 2 tháng sau phép màu đã đến với tôi thật, tôi nhận được khoản hỗ trợ gần như tương đương với tiền viện phí đã chi trả", anh Duyên xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. "Tôi đã khóc vì không tin mình được hỗ trợ nhiều thế. Lúc đó, tôi chỉ biết nói cảm ơn Grab", anh bật khóc và cho rằng sự giúp đỡ kịp thời này đã tiếp thêm nghị lực để anh tập luyện hồi phục và quay trở lại với tay lái.

Tài xế thời chuyển đổi số

Là một tài xế thuộc thế hệ 8X nhưng anh Duyên không hề tụt hậu trong làn sóng chuyển đổi số. Ngược lại, anh coi các ứng dụng công nghệ là "người bạn đồng hành" đắc lực giúp nâng cao hiệu suất. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Duyên tự tin khoe những tính năng trên ứng dụng Grab mà anh thấy ưng ý nhất.

Đầu tiên là về định vị và dẫn đường. Trước đây khi chưa có công nghệ hỗ trợ, việc tìm đường hay hỏi đường khiến anh cực kỳ mất thời gian. Bây giờ, nhờ có ứng dụng định vị chuẩn xác, anh Duyên không cần phải hỏi đường nữa, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho cả tài xế và khách hàng. Cạnh đó, bản đồ còn hiển thị các điểm đang tắc đường bằng màu đỏ, giúp anh chủ động chuyển hướng hoặc tìm các ngõ ngách để đưa khách đến nơi nhanh nhất có thể.

Từ năm 2020, anh chính thức trở thành tài xế công nghệ toàn thời gian

Đặc biệt, anh rất hào hứng với tính năng dịch tin nhắn tự động của ứng dụng, giúp anh tự tin đón những vị khách quốc tế. "Mình nhắn tiếng Việt, họ đọc được tiếng Anh và ngược lại. Rất thuận tiện khi đón khách nước ngoài dù mình không nói được tiếng Anh", anh chia sẻ. Ngoài ra, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng giúp công việc của anh trở nên minh bạch và suôn sẻ hơn.

Sau 6 năm gắn bó với nghề, từ một người từng bỡ ngỡ, anh Duyên giờ đây đã là một bác tài dày dạn kinh nghiệm với kỷ lục thu nhập có ngày lên tới hơn 2 triệu đồng.

Khi được hỏi về cảm xúc hiện tại, anh khẳng định chắc nịch: "Tôi rất tự hào khi làm nghề tài xế Grab và cảm thấy rất hài lòng với nghề của mình". Hướng tới năm mới 2026, anh mong tất cả mọi người bình an trên mọi nẻo đường và bản thân sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng bằng tất cả sự tận tâm và trách nhiệm.