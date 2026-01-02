Tài xế GrabCar kể bước ngoặt chuyển nghề và chuyến xe 10 phút sinh tử giữa đêm

Anh Lương là một tài xế rất nhạy bén với công nghệ ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ thợ xây, tài xế taxi đến đối tác của Grab

Trước khi trở thành một trong những gương mặt tài xế Grab tiêu biểu, anh Ngô Xuân Lương (45 tuổi, quê Thái Bình) đã có một hành trình dài "thử lửa" với nhiều nghề nghiệp khác nhau.

Rời quê Thái Bình sau khi học xong phổ thông, Ngô Xuân Lương mang theo giấc mơ đổi đời của một chàng trai trẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Công việc đầu tiên của anh là thợ xây. Hai năm lăn lộn trên các công trường, theo chân những người thợ lớn tuổi, anh nếm đủ mùi vất vả của nghề "bán sức": nắng mưa, bụi bặm, thu nhập bấp bênh.

"Lúc đó tôi nghĩ, nếu cứ làm mãi thế này thì khó lo được cho tương lai", anh Lương nhớ lại. Trong lúc vẫn bám công trường, anh tranh thủ học lái xe, tự mở cho mình một lối rẽ khác. Từ xe tải đến xe buýt, rồi đến năm 2011, anh chính thức bước vào nghề taxi truyền thống bằng việc mua một chiếc xe ô tô theo hình thức "trả góp".

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2017, khi Grab bắt đầu phổ biến tại Việt Nam, anh quyết định chuyển đổi mô hình. Đó không chỉ là việc thay đổi một hãng xe, mà là bắt đầu một hành trình "số hóa" cuộc đời.

"Lý do khiến tôi chọn rẽ hướng sang Grab chính là sự ổn định và hiệu quả kinh tế. Từ lời giới thiệu của những người bạn hàng xóm, tôi nhận ra rằng môi trường này giúp mình không còn chịu cảnh "rỗng cây số". Nếu như trước đây chạy taxi thường chỉ được một chiều đi còn chiều về thì chạy không, thì với Grab, tôi có thể đón khách ở bất cứ đâu, từ nội thành đến ngoại thành, giúp tiết kiệm xăng và tối ưu hóa thu nhập", anh Lương nói.

Dù vậy, những ngày đầu chuyển nghề không hề dễ dàng bởi khi đó công nghệ chưa phát triển như bây giờ, điện thoại thông minh còn ít và bản thân anh cũng chưa biết nhiều về ứng dụng. Anh Lương đã mất khoảng 2 - 3 tháng để có thể làm quen với môi trường mới và hiểu được quy luật khu vực nào nhiều khách, giờ nào nên di chuyển đến đâu.

Anh Lương tâm sự, những năm đầu làm tài xế Grab là những "ngày tháng tươi đẹp nhất" trong cuộc đời mưu sinh của mình. Công việc đã giúp anh cải thiện thu nhập vượt trội. Thậm chí, có những thời điểm vào năm 2018, 2019 anh chạy 50 chuyến xe mỗi ngày, mang về thu nhập kỷ lục 3 - 4 triệu/ngày. Với anh, niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở con số, mà nằm ở sự ổn định và niềm tin vào tương lai.

Cuộc sống tưởng chừng đã yên bình khi anh quyết định mua một ngôi nhà to hơn vào năm 2020 để vợ con có mái ấm khang trang tại (P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội cũ). Để có được cơ ngơi ấy, anh phải gánh trên vai khoản nợ ngân hàng gần một tỉ đồng.

Thế nhưng, vừa mới nhận nhà thì đại dịch Covid-19 ập đến như một "cơn bão dữ". "Lúc đấy dịch không đi làm được, nhiều thời điểm giãn cách xã hội phải ở yên trong nhà, mà đi ra đường cũng không có khách. Đó là thời điểm khó khăn nhất," anh Lương nhớ lại. Gần hai năm dịch bệnh, anh chỉ chạy xe cầm chừng để đủ ăn, còn khoản nợ tỉ đồng trở thành áp lực đè nặng lên vai vợ chồng anh.

Giữa lúc khó khăn ấy, anh Lương lại nhận được sự ấm áp của tình người. Không chỉ gia đình, mà cả cộng đồng anh em trong hội tài xế Grab đã cùng nhau hỗ trợ một phần kinh phí để giúp anh trang trải nợ nần. Sự tiếp sức ấy, cùng với việc vay vốn từ ngân hàng đã giúp anh đứng vững qua những ngày gian khó nhất. Đến nay, khi kinh tế ổn định trở lại, anh đã tự hào hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và lo toan trọn vẹn cho gia đình.

10 phút nghẹt thở và chuyến xe cứu người không đồng

Gần 9 năm gắn bó với màu áo Grab, có một kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại, anh Lương vẫn không khỏi xúc động. Đó là một buổi tối muộn tại khu vực xã Yên Sở, khi anh chuẩn bị kết thúc ca làm việc của mình.

Tiếng chuông điện thoại nổ cuốc xe khoảng 22 giờ tối. Đến nơi, anh thấy một gia đình đang hoảng loạn bế theo một cháu bé hơn 2 tuổi đang sốt cao trên 40 độ. Trên xe, cháu bé bắt đầu tím tái, người co giật khiến gia đình vừa khóc vừa giục: "Bác tài ơi, đi càng nhanh càng tốt hộ gia đình với". Gia đình chia sẻ đây là đứa con hiếm muộn mười mấy năm mới sinh được.

Trong tình thế cấp bách, sự nhạy bén của một người tài xế đã trỗi dậy. Anh bật đèn cảnh báo, một tay lái xe, một tay mở cửa kính vẫy xin đường liên tục. Quãng đường gần 5 km từ Yên Sở đến Bệnh viện Thanh Nhàn thường ngày vốn đông đúc, nhưng hôm đó anh đã vượt qua chỉ trong vòng 10 phút. Khi xe vừa dừng trước sảnh cấp cứu, thấy gia đình vội vàng bế cháu vào trong, anh lặng lẽ quay xe ra về.

"Lúc đấy người ta cuống quá chạy vào, mình cũng hiểu và đi luôn thôi", anh Lương nói. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi một tuần sau đó, chính gia đình trên lại là khách đặt chuyến xe chở cháu bé từ bệnh viện về nhà.

Ban đầu, anh Lương không nhận ra bởi mỗi ngày anh tiếp xúc với hàng trăm người. Đến khi gia đình nhận ra "ân nhân" và báo tin cháu bé đã khỏe mạnh, anh cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Với anh, đó là phần thưởng quý giá nhất mà không gì sánh được.

Tư duy chuyển đổi số và trách nhiệm với gia đình

Không chỉ là một tài xế cần mẫn, anh Lương còn là một người rất nhạy bén với công nghệ. Anh hiểu rằng trong thời đại này, nếu không thay đổi, bản thân sẽ bị tụt hậu. Từ một người từng phải mày mò suốt 2 - 3 tháng mới biết dùng điện thoại thông minh, nay anh đã biến chiếc xe của mình thành một phương tiện hiện đại nhờ áp dụng chuyển đổi số.

Anh chủ động trang bị và tìm hiểu các phần mềm hỗ trợ lái xe như cảnh báo tốc độ, cảnh báo sai làn và cảnh báo đèn đỏ. Để tránh những điểm ùn tắc của Hà Nội, anh tận dụng tính năng chỉ đường của Google Maps và ứng dụng Grab để chọn lộ trình thoáng nhất cho khách hàng. Anh còn tiết kiệm được một khoản chi phí hằng tháng nhờ việc liên lạc với khách qua ứng dụng thay vì dùng cước di động thông thường.

Tư duy "số hóa" còn được anh mang về tận gia đình. Anh lắp camera giám sát tại nhà để có thể dõi theo các con học bài mỗi khi đang mưu sinh ngoài phố. Thậm chí, các thủ tục hành chính trước đây phải ra phường chờ đợi, nay anh đều thực hiện qua các ứng dụng dịch vụ công trên điện thoại. Với anh, công nghệ không chỉ giúp công việc hiệu quả hơn mà còn giúp mọi sinh hoạt trở nên gọn gàng, tiện lợi hơn nhiều.

Dù công việc bận rộn từ 6 giờ sáng đến tận đêm khuya, anh Lương vẫn luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm của một người cha. Anh duy trì thói quen dậy sớm gọi con, tập thể dục rồi mới bắt đầu ngày làm việc. Những ngày cuối tuần, anh thường dành một ngày nghỉ phụ thuộc vào lịch học của các con để đưa các cháu đi chơi, giải trí.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tài xế quê gốc Thái Bình gửi gắm một thông điệp đầy lạc quan đến những người đồng nghiệp: "Kinh tế đang dần khôi phục, dù cạnh tranh có gay gắt nhưng nếu anh em cứ cố gắng, kiên trì thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất".