Tài xế lái xe sang, để trẻ nhỏ vô tư 'đu mình' trên cửa sổ dạo phố

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn).

Riêng với người được chở trên ô tô, bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng nếu không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạỵ Đáng chú ý, với lỗi không thắt dây an toàn, tài xế vi phạm sẽ không bị áp dụng hình phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.