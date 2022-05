Tài xế 'uống 5 lon bia dịp quan trọng' năn nỉ CSGT TP.HCM đừng giam xe

Tối 13.5, tổ 363 của Công an TP.HCM gồm: Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (PC02) và Cảnh sát cơ động lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) hướng đi TP.Thủ Đức, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp SEA Games 31 và mùa du lịch hè 2022.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng hơn 22 giờ cùng ngày (13.5), tổ công tác xuất phát tuần tra dọc một số tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách của Đội Tuần tra dẫn đoàn rồi di chuyển đến khu vực ngã tư Hàng Xanh lập chốt, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm nhiệm vụ, tổ công tác của Công an TP.HCM kiểm tra hành chính và lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp không mang GPLX và sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông.

"Dịp quan trọng nên khó từ chối..."

Vào lúc 22 giờ 33 ngày 13.5, anh B.H.Tr. (30 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) đang dừng đèn đỏ ngay ngã tư Hàng Xanh thì bất ngờ tổ công tác ra hiệu tấp xe vô lề kiểm tra hành chính. Anh Th. mang đầy đủ giấy tờ xe, CMND/CCCD, nhưng nồng độ cồn của anh Th. là 0,322 miligam/lít khí thở. Anh Th. bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi nồng độ cồn, đồng thời bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo anh Tr. cho biết: "Hôm nay cơ quan có tiệc, vì đây là dịp quan trọng không từ chối được nên tôi có uống chừng 5 lon bia trước khi lái xe".

Sau khi bị xử phạt hành chính, anh Tr. nhận thức được lỗi sai, nhưng vẫn nán một lúc để năn nỉ tổ công tác: "Anh cho em lấy xe về được không? Nhà em có 3 thành viên, nhưng chỉ có 1 chiếc xe làm phương tiện di chuyển hằng ngày" (!).

"Tôi tin mình còn tỉnh táo... mới dám lái xe"

Khoảng 15 phút sau, anh N.Q.Th. (34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cũng được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tương tự, anh Th. mang đầy đủ giấy tờ xe, CMND/CCCD, nhưng nồng độ cồn của anh Th. là 0,254 miligam/lít khí thở.

Khi nghe CSGT nói sẽ phạt hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện, anh Th. hoảng hốt năn nỉ được lấy xe về vì "Nhà em ở TP.Thủ Đức, mà sáng mai còn phải đi làm sớm".

"Em thừa nhận mình sai vì đã uống bia trước khi lái xe. Nhưng em tin mình vẫn tỉnh táo để lái xe về nhà an toàn", anh Th. nói với cán bộ CSGT.





Tổ công tác giải thích cho anh Th. hiểu việc lái xe khi đã sử dụng rượu, bia là nguy hiểm, yêu cầu anh chấp hành quy định ký biên bản xử phạt hành chính, đồng thời ký niêm phong phương tiện và 7 ngày sau mang giấy tờ đến trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn giải quyết.

Gia đình mất "cần câu cơm"!

Đến khoảng 23 giờ ngày 13.5, anh T. (ngụ Q.Bình Thạnh) cũng được tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính. Do mới tan ca nên anh T. còn mặc bộ đồ công nhân, thấy CSGT dừng xe anh có hơi lo lắng, nhưng qua kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở.

Khi cán bộ CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, anh T. bối rối nói: "Em từng bị mất GPLX, lúc đi làm lại phải về tới quê Cà Mau mất nhiều thời gian. Bây giờ em cất bằng lái xe ở nhà rồi, mang đi làm công trình để ví, ba lô không ai trông coi nhiều lúc sợ sơ ý làm mất lần nữa. Anh chờ em chạy về nhà lấy được không, nhà em ở đường Ung Văn Khiêm ?".

Cán bộ CSGT trả lời: "Tổ công tác không thể để anh chạy xe mà không có bằng lái, bây giờ lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, anh kiểm tra cốp xe có đồ gì quan trọng lấy ra giùm nha".

Trường hợp anh T. bị tổ công tác lập biên bản lỗi không mang GPLX, tạm giữ phương tiện. Anh T. cho biết anh là lao động chính trong gia đình có 3 thành viên. Hằng ngày, anh đi làm công trình được trả công 300.000 đồng/ngày, hôm nay tăng ca được trả công 460.000 đồng/ngày. Chiếc xe máy cà tàng này chính là phương tiện lo kế sinh nhai cho cả gia đình.

"Hằng tháng trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống, đóng tiền nhà trọ, con cái đi học và tiêu xài chắt bóp thì vợ chồng tôi cũng không dư nhiều. Bây giờ vừa đóng phạt, vừa bị giam xe... coi như mất "cần câu cơm", mấy ngày sắp tới chưa biết phải làm sao", anh T. bày tỏ với vẻ mặt buồn rầu.