Tài xế Xanh SM Taxi: Nuôi cả gia đình nhờ chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Ra mắt từ tháng 4.2023, Xanh SM ghi điểm với khách hàng nhờ chất lượng xe - dịch vụ chuyên nghiệp và đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản. Nhiều tài xế hào hứng khoác lên mình màu áo xanh lục lam của dịch vụ Xanh SM Taxi tiêu chuẩn, hay bộ vest chỉn chu của dịch vụ Xanh SM Luxury cao cấp, với chung niềm tin về cuộc sống ổn định và góp sức lan tỏa sứ mệnh "Vì tương lai xanh" cho tất cả mọi người.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an tâm góp phần chủ động gia tăng thu nhập cho các tài xế nhằm lan tỏa sứ mệnh "Vì tương lai xanh"

Đãi ngộ hấp dẫn, thưởng không giới hạn

Anh Ngọc Hiếu (33 tuổi, TP.HCM) gia nhập đội ngũ tài xế Xanh SM từ 5 tháng trước. Thu nhập từ nghề tài xế của anh cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình 4 người. "Hoàn thành khoảng 350 cuốc xe mỗi tháng, trung bình 10-15 chuyến mỗi ngày, tôi có thể mang về cho công ty doanh thu 35 triệu đồng và bỏ túi mức thu nhập khoảng 17 triệu đồng", anh Hiếu nói. "Với chính sách lương minh bạch của công ty, tôi cũng chủ động cân đối và quán xuyến chi tiêu, yên tâm chu toàn cho gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh dịp lễ tết đã tới gần".

Cũng như anh Hiếu, với nhiều tài xế Xanh SM, mức lương từ việc chạy xe đủ để "gánh" được các khoản chi tiêu hằng tháng của gia đình. Thu nhập của các tài xế sau khi ký hợp đồng lao động chính thức bao gồm 4 nguồn là lương cơ bản hàng tháng, thưởng doanh số, thưởng chất lượng dịch vụ 5 sao và các khoản thưởng nóng theo giai đoạn.

Theo nhiều tài xế, mức thu nhập trung bình đối với dịch vụ Xanh SM Taxi là 16 triệu đồng/tháng, còn thu nhập của tài xế Xanh SM Luxury (dịch vụ taxi cao cấp) là 19 triệu đồng/tháng. Thậm chí, với chế độ lương cứng và các chương trình "thưởng chồng thưởng" hấp dẫn, tài xế có thể đạt doanh số 45 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản chi phí, mức thực nhận lên tới 25 triệu/tháng. Mức thu nhập này được đánh giá vượt trội so với mặt bằng chung của cánh tài xế, giảm nỗi lo bấp bênh trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn hậu Covid-19.

Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ không giới hạn mức thưởng, phụ thuộc vào năng lực cũng là động lực không nhỏ để đội ngũ tài xế Xanh SM thêm gắn bó với nghề. Đồng thời, sự tận tâm, chỉn chu của tài xế không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn gián tiếp là yếu tố giúp họ tăng thêm thu nhập theo chế độ thưởng.

Sau 8 tháng ra mắt, nhờ chất lượng vượt trội và đồng đều từng chuyến xe, Xanh SM thu hút lượng khách hàng ổn định, giúp tài xế đảm bảo thu nhập hàng tháng và dễ dàng đạt các mức thưởng cao.

Các tài xế Xanh SM luôn tận tình hỗ trợ khách hàng





Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho tài xế

Không chỉ có mức thu nhập ổn định, lương thưởng hấp dẫn, đội ngũ tài xế Xanh SM còn được hưởng đầy đủ chế độ của một nhân viên chính thức, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, hưởng chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, khám sức khỏe định kỳ. Tài xế Xanh SM cũng có 12 ngày nghỉ phép năm và 11 ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Với khung thời gian làm việc linh hoạt, chỉ cần đảm bảo từ 8 giờ mỗi ngày, tài xế còn có thêm khoảng nghỉ dành cho gia đình và cân bằng cuộc sống riêng. Anh Thành Đạt (42 tuổi, Hà Nội), hiện đang lái chiếc VinFast VF 8 cho dịch vụ Xanh SM Luxury chia sẻ: "Trước đây khi làm nhân viên lái xe cho công ty kinh doanh du lịch, tôi thường phải đi công tác xa hay lái xe đường dài. Nay làm việc tại Xanh SM giúp tôi có cơ hội ở gần gia đình hơn, không còn "bào" sức khỏe và vẫn đầu tư được thời gian phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo cho vợ con".

Đội ngũ tài xế được tuyển chọn khắt khe, đào tạo chuyên nghiệp để đảm bảo dịch vụ đạt chuẩn 5 sao

Hơn nữa, gia nhập đội ngũ, tài xế còn được tham dự các chương trình đào tạo bài bản để trở thành tài xế chuẩn 5 sao, cùng với đó là cơ hội thăng tiến hoặc được ưu tiên ứng tuyển vào các vị trí phù hợp với năng lực, kinh nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thu nhập tối đa với chi phí tối thiểu

Đăng ký trở thành tài xế của Xanh SM, người lao động được trang bị ô tô điện với mức cọc tối thiểu so với giá trị xe VinFast VF e34, VF 5 Plus hoặc VF 8 mới, đầy đủ bảo hiểm thân vỏ và định vị theo xe để đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và tài xế.

Chị Thế Hậu (31 tuổi, Đà Nẵng) là một trong nhiều tài xế nữ tin tưởng lựa chọn gia nhập đội ngũ Xanh SM chia sẻ: "Không cần bỏ vốn đầu tư để mua xe, hàng ngày tôi yên tâm di chuyển trên xe điện VF e34 vừa thông minh và an toàn cho người cầm lái, vừa không gây tiếng ồn, không phát thải, từng ngày giảm bớt gánh nặng cho môi trường".

Không những vậy, lái taxi điện còn có lợi thế đặc biệt về mặt chi phí năng lượng và bảo dưỡng, tiết kiệm đến 86% so với xe xăng cùng phân khúc. "Sau nhiều năm tham gia đội xe công nghệ, trung bình tôi chi khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí xăng xe. Kể từ khi dùng ô tô điện, chi phí sạc cả tháng cộng lại chỉ khoảng 5-6 triệu đồng, thời gian sạc nhanh với trụ sạc VinFast từ khoảng 10% đến 70% chỉ dưới 30 phút và có thể di chuyển đến 420 km sau mỗi lần sạc đầy", anh Thành Đạt phân tích thêm. Với chi phí bỏ ra ít hơn, tài xế sẽ nhận về tay mức thu nhập tốt hơn so với sử dụng xe xăng.

Hơn 8 tháng chính thức lăn bánh trên đường, thương hiệu taxi thuần điện Xanh SM đã tạo cơ hội việc làm cho hơn 20.000 tài xế, mang tới dịch vụ di chuyển công nghệ - văn minh - tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên gần 15 triệu chuyến xe. Màu xanh lục lam đặc trưng của Xanh SM đang xuất hiện ngày càng nhiều khắp đường phố, tiến tới phủ xanh 29 tỉnh thành khắp Việt Nam trong năm 2023.