Tài xế xe Jeep đang tại ngoại vẫn đi ngược chiều, đe dọa người khác

Ngày 28.4, Công an phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết đang làm rõ vụ việc tài xế xe Jeep lái xe đi ngược chiều và đe dọa đánh tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tài xế điều khiển xe Jeep là ông H.Q.L (52 tuổi, ở phường Thành Nhất). Trước đó, ông L. đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe Jeep chạy ngược chiều trên tuyến đường 10.3 (đường tránh phía tây Buôn Ma Thuột). Sau đó, tài xế này dừng xe và cự cãi với một tài xế xe ôm công nghệ.

Tài xế xe Jeep (áo đen) đang tại ngoại vẫn lái xe ngược chiều, đe dọa người khác ở Đắk Lắk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại thời điểm này, tài xế xe Jeep đã dùng nhiều lời lẽ đe dọa và rút chìa khóa xe máy của tài xế xe ôm công nghệ. Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến bức xúc về hành động của tài xế xe Jeep.

Theo chia sẻ của tài xế xe ôm công nghệ L.V.K (63 tuổi, ở phường Thành Nhất), bản thân từng 5 lần bị ông L. đe dọa. Hồi tháng 3, sự việc bắt nguồn từ khi ông K. đứng ra làm chứng trong vụ án cố ý gây thương tích giữa ông L. và tài xế taxi.

"Vụ việc này đang đợi cơ quan chức năng kết luận. Tôi chứng kiến sự việc nên ra làm chứng ở tòa. Vì thế ông L. liên tục kiếm cớ gây hấn với tôi", ông K. nói.

Theo ông K., ngày 26.4, khi ông L. kiếm cớ gây sự, ông đã nhờ đồng nghiệp ghi hình lại để có bằng chứng. Khi thấy ông L. lái xe Jeep đuổi theo, sợ bị tông trúng, ông K. đã lái xe lên vỉa hè để né tránh.

Sau đó, ông L. tiếp tục lái xe Jeep chạy ngược chiều, đuổi theo để chửi bới, đe dọa và lấy đi chìa khóa xe máy của ông K.