Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tài xế xe Jeep đang tại ngoại vẫn đi ngược chiều, đe dọa người khác

Hữu Tú
Hữu Tú
28/04/2026 11:50 GMT+7

Dù bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích và đang được cho tại ngoại, tài xế xe Jeep vẫn ngang nhiên chạy ngược chiều, đe dọa một tài xế xe ôm công nghệ từng làm chứng tại tòa.

Ngày 28.4, Công an phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết đang làm rõ vụ việc tài xế xe Jeep lái xe đi ngược chiều và đe dọa đánh tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tài xế điều khiển xe Jeep là ông H.Q.L (52 tuổi, ở phường Thành Nhất). Trước đó, ông L. đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe Jeep chạy ngược chiều trên tuyến đường 10.3 (đường tránh phía tây Buôn Ma Thuột). Sau đó, tài xế này dừng xe và cự cãi với một tài xế xe ôm công nghệ.

Tài xế xe Jeep (áo đen) đang tại ngoại vẫn lái xe ngược chiều, đe dọa người khác ở Đắk Lắk

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại thời điểm này, tài xế xe Jeep đã dùng nhiều lời lẽ đe dọa và rút chìa khóa xe máy của tài xế xe ôm công nghệ. Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến bức xúc về hành động của tài xế xe Jeep.

Tài xế xe Jeep đang tại ngoại vẫn đi ngược chiều, đe dọa người khác

Theo chia sẻ của tài xế xe ôm công nghệ L.V.K (63 tuổi, ở phường Thành Nhất), bản thân từng 5 lần bị ông L. đe dọa. Hồi tháng 3, sự việc bắt nguồn từ khi ông K. đứng ra làm chứng trong vụ án cố ý gây thương tích giữa ông L. và tài xế taxi.

"Vụ việc này đang đợi cơ quan chức năng kết luận. Tôi chứng kiến sự việc nên ra làm chứng ở tòa. Vì thế ông L. liên tục kiếm cớ gây hấn với tôi", ông K. nói.

Theo ông K., ngày 26.4, khi ông L. kiếm cớ gây sự, ông đã nhờ đồng nghiệp ghi hình lại để có bằng chứng. Khi thấy ông L. lái xe Jeep đuổi theo, sợ bị tông trúng, ông K. đã lái xe lên vỉa hè để né tránh.

Sau đó, ông L. tiếp tục lái xe Jeep chạy ngược chiều, đuổi theo để chửi bới, đe dọa và lấy đi chìa khóa xe máy của ông K. 

‘Liều mình’ vượt đèn đỏ băng qua đường sắt, tài xế xe đám cưới bị phạt nặng

Khám phá thêm chủ đề

tài xế đe dọa đi ngược chiều Đắk Lắk tài xế xe Jeep Cố ý gây thương tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận