Tài xế xe khách dừng xe giữa cao tốc, cầm mã tấu cự cãi tài xế xe du lịch 7 chỗ

Chiều 10.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 29 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng, được cho là tài xế xe khách của nhà xe D.Q (Tiền Giang) dừng xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tay cầm mã tấu chặn đầu ô tô 7 chỗ để cự cãi với tài xế.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 10.11 trên làn đường số 2 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM trên địa bàn H.Bến Lức (Long An). Cũng theo thông tin ban đầu, trước đó giữa 2 xe đã xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn TP.Tân An (Long An).





Nội dung clip cho thấy người đàn mặc áo trắng đội nón kết, được cho là tài xế xe khách, tay cầm mã tấu (dao tự chế) đi đến xe 7 chỗ cãi vã. Không lâu sau đó, người này lên xe khách và chiếc xe rời đi.

Chiều cùng ngày, đại diện nhà xe D.Q cho biết đang kiểm tra thông tin tài xế của hãng có liên quan đến vụ việc nêu trên.