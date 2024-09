Tài xế xe ô tô công nghệ bị đuổi chém ở Bình Chánh

Theo thông tin ban đầu, hơn 21 giờ ngày 28.9, nam tài xế xe công nghệ chạy ô tô vào hẻm A6 đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) dừng chờ đón khách. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy đến và có lời qua tiếng lại với tài xế xe công nghệ này dẫn đến cự cãi đánh nhau giữa hai bên.



Camera ghi lại người đàn ông cầm mã tấu mở cửa xe ô tô tấn công tài xế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, người đàn ông đánh với tài xế xe công nghệ rồi lên xe máy rời đi, khoảng 3 phút sau, người này quay lại cùng một người khác. Trên tay người đàn ông cầm mã tấu lao tới mở cửa xe tấn công tới tấp tài xế. Tài xế liền mở bên hông ghế phụ tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Hai người đàn ông sau đó lên xe máy rời đi, tài xế xe công nghệ bị thương nhiều nơi trên cơ thể, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an H.Bình Chánh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra. Hai người đàn ông liên quan cũng được đưa về Công an xã Vĩnh Lộc A ngay trong đêm để lấy lời khai làm rõ.

Công an điều tra vụ người đàn ông bị đâm trên đường Thới Hòa ẢNH: TRẦN KHA

Ngoài ra, tối 29.9, trên đường Thới Hòa cũng xảy ra một vụ đánh nhau khiến một người đàn ông trung niên bị đối thủ dùng hung khí đâm bị thương phải nhập viện cấp cứu. Người đàn ông gây án sau đó đã đến công an trình diện. Công an H.Bình Chánh đang điều tra làm rõ hai vụ việc trên.