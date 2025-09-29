Tái xuất sau ồn ào, Triệu Lộ Tư gây sốt với 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình đang gây sốt với Hãy để tôi tỏa sáng ẢNH: TENCENT

Hãy để tôi tỏa sáng có Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ lên sóng hôm 26.9. Dù không được quảng bá rầm rộ từ trước, tác phẩm vẫn gây "choáng" với loạt thành tích ấn tượng ngay từ ngày đầu ra mắt: 24 triệu lượt xem, chỉ số độ "hot" vượt mốc 27.000. Phim cũng dễ dàng trở thành cái tên vượt 29.000 độ hot nhanh nhất trên nền tảng Tencent năm 2025.

Đến nay, chỉ sau 3 ngày trình làng, số lượt xem của Hãy để tôi tỏa sáng đã cán mốc 100 triệu (theo dữ liệu Maoyan), đứng đầu nhiều bảng xếp hạng phim chiếu mạng đang được quan tâm nhất tại tại xứ tỉ dân.

Phim mới của Triệu Lộ Tư trở thành đề tài "nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam ẢNH: TENCENT

Không dừng lại ở đó, chỉ số thảo luận trên Wechat của Triệu Lộ Tư đạt hơn 599 triệu điểm. Nữ diễn viên, nhân vật cũng như bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng cũng trở thành từ khóa được dân mạng săn đón rầm rộ trên các nền tảng như Douyin, Weibo. Những đoạn cắt trong phim, các bài phân tích về tình tiết, nhân vật của tác phẩm cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận trên mạng xã hội.

Những điều này cho thấy sức hấp dẫn từ chính tác phẩm mà còn khẳng định sức hút không nhỏ của nữ chính Triệu Lộ Tư. Đây được đánh giá là bước chuyển mình ngoạn mục của "mỹ nhân xuyên không" sau khi sự nghiệp trượt dốc vì biến cố sức khỏe và tranh chấp giữa cô với công ty quản lý.

Triệu Lộ Tư và phim mới nhận phản hồi tích cực

Màn đấu trí giữa Hứa Nghiên với mẹ chồng khiến nhiều khán giả thích thú ẢNH: TENCENT

Hãy để tôi tỏa sáng kể câu chuyện về Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư thủ vai), một cô gái trưởng thành trong gia đình bình thường, bị cha mẹ đối xử bất công. Lớn lên, cô trở thành người tự lập, tham vọng, sẵn sàng làm tất cả để chạm đến danh vọng. Sau khi gặp Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình thủ vai), cô tìm cách gả cho doanh nhân giàu có. Để bước chân vào hào môn, người đẹp thuê người đóng giả cha mẹ ruột, dựng nên một gia đình học thức, danh giá cho tương xứng với nhà chồng.

Sau khi thành công bước chân vào cánh cổng hào môn, Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến đổ vỡ. Phát hiện mọi chuyện diễn ra đều nằm trong tầm kiểm soát của người chồng "tổng tài", cô quyết định thoát ra, tự mình bước đi trên con đường mới…

Diễn xuất của Ôn Tranh Vanh cùng dàn diễn viên phụ được đánh giá cao ẢNH: TENCENT

Theo nhiều đánh giá từ khán giả, Hãy để tôi tỏa sáng thu hút người xem nhờ câu chuyện vừa gần gũi với đời sống hiện đại vừa có những yếu tố cường điệu, kịch tính bên cạnh nhiều pha "bẻ lái" bất ngờ trong nội dung. Đặc biệt, những cuộc đối đầu giữa Hứa Nghiên và mẹ Thẩm Hạo Minh, loạt tình tiết nữ chính khéo léo thoát khỏi mối nghi ngờ hay loạt bài kiểm tra tinh vi của nhà chồng trong những khoảnh khắc suýt bị lộ thân phận khiến khán giả "thót tim". Bên cạnh đó, tác phẩm còn ghi điểm với bối cảnh đẹp, dàn diễn viên phụ diễn xuất tốt, có sự đầu tư tỉ mỉ từ trang phục, phụ kiện cho dàn diễn viên từ chính đến phụ…

Màn thể hiện của Triệu Lộ Tư cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực. Nữ diễn viên 27 tuổi khắc họa khéo léo một Hứa Nghiên trẻ trung, sành điệu, tham vọng, mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân đồng thời không ngại chống trả những kẻ xem thường, chà đạp mình. Lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc của cô trong những cảnh khóc cũng nhận nhiều lời khen. Tuy nhiên, cô cũng không tránh khỏi những luồng ý kiến trái chiều về tạo hình, diễn xuất tổng thể.

Hãy để tôi tỏa sáng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội trong những ngày qua ẢNH: TENCENT

Sự thâm sâu của nam chính Thẩm Hạo Minh hay cách nữ chính Hứa Nghiên coi hôn nhân là một "dự án" để leo lên nấc thang danh vọng cũng gây ra những cuộc thảo luận sâu sắc trên mạng xã hội. "Cuối cùng cũng có một bộ phim dài tập trong nước không làm phim như thể khán giả là những kẻ ngốc. Chúng tôi không bắt chước lối sống 'phông bạt' của Hứa Nghiên mà là sự tự tin và quyết tâm của cô ấy trong việc dám thắng, dám thua", một khán giả xứ Trung đánh giá.