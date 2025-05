Tái xuất showbiz sau khi sinh con, Võ Hoàng Yến thừa nhận 'không dễ dàng'

Võ Hoàng Yến “gây sốt” khi đảm nhận vai trò giám khảo casting Vietnam’s Next Top Model ẢNH: NVCC

Chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 hiện đang tổ chức casting thí sinh khu vực TP.HCM từ 19-21.5. Tâm điểm của buổi casting là sự trở lại đầy khí chất và cá tính của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Từng đảm nhận nhiều vai trò trong chương trình qua các mùa, từ host đến cố vấn chuyên môn, cô mang đến sự sắc bén và giàu kinh nghiệm để tuyển chọn những gương mặt mới. Sự có mặt của siêu mẫu Võ Hoàng Yến trong vai trò giám khảo không chỉ đảm bảo tính chuyên môn, mà còn là nguồn cảm hứng lớn dành cho thí sinh đang trên hành trình theo đuổi giấc mơ.

Xuất hiện tại thảm đỏ, giám khảo Võ Hoàng Yến chiếm spotlight với phong cách thời trang tối giản nhưng đậm chất riêng. Cô diện váy trắng xẻ cao khoe chân dài miên man kết hợp áo sơ mi xuyên thấu đầy quyến rũ, bên cạnh đó là phong thái siêu mẫu cực cuốn hút.

Một "đặc sản" không thể thiếu của Võ Hoàng Yến khi làm giám khảo các cuộc thi tìm kiếm người mẫu đó là phần catwalk thị phạm. Những bước đi chuyên nghiệp, thần thái, chuẩn từng nhịp nhạc của Võ Hoàng Yến khiến thí sinh vỗ tay liên tục thể hiện sự thích thú và ngưỡng mộ. Trong quá trình chấm thi, ngoài việc đưa ra những lời góp ý, động viên, cô cũng nhiều lần tận tình hướng dẫn thí sinh để có phần catwalk ấn tượng hơn.

Chia sẻ về buổi chấm casting Vietnam's Next Top Model, Võ Hoàng Yến cho biết: "Các bạn thí sinh trông rất đẹp và năng lượng. Là người chị đi trước, Yến vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy sự chuyên nghiệp của các em".

Đẳng cấp catwalk của Võ Hoàng Yến khiến thí sinh vỗ tay không ngớt ẢNH: NVCC

Với sự cá tính cùng kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, Võ Hoàng Yến được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ đồng hành suốt chương trình. Tuy nhiên, cô cho biết chỉ có thể đảm nhận vai trò giám khảo vòng casting. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Võ Hoàng Yến chia sẻ thêm về lý do: "Đã một thời gian dài mới có cơ hội quay lại với Vietnam's Next Top Model 2025, Võ Hoàng Yến rất trân trọng lời mời tham gia suốt chương trình. Nhưng do Nubi còn quá bé cần sự chăm sóc và bên cạnh của mẹ, Yến không thể tham gia như dự định nên chỉ có thể đi cùng với chương trình vòng casting đợt này. Mong mọi người thông cảm và hẹn gặp lại vào mùa sau".

Võ Hoàng Yến thừa nhận không dễ dàng khi tái xuất

Dù vắng bóng một thời gian để sinh con và chăm sóc gia đình nhỏ nhưng khi tái xuất làng giải trí, Võ Hoàng Yến vẫn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến vừa chia sẻ đoạn clip được người hâm mộ mang sầu riêng vào tận hậu trường để tặng mình, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Võ Hoàng Yến và con gái ẢNH: NVCC

Trở lại showbiz sau hơn nửa năm nghỉ sinh và chăm con, đối với nữ siêu mẫu đó là một việc không hề dễ dàng, từ quản lý thời gian đến tập luyện để giữ sức khỏe, lấy lại vóc dáng…, trong khi gần như chỉ có một mình cô vừa chăm con vừa đi làm. Dẫu vậy, với sự đam mê và hỗ trợ từ những người thân, cô đã vượt qua được. Võ Hoàng Yến tin rằng khi thực sự yêu nghề thì không gì là không thể.

Cô hy vọng sắp tới sẽ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án ý nghĩa và tập trung cho gia đình nhỏ của mình. Cô cũng mong muốn con gái Nubi sẽ kế thừa sự nghiệp của mẹ.