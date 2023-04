Taliban tiêu diệt ‘chủ mưu’ vụ đánh bom tự sát khiến hơn 80 người chết

Thông tin trên do Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đưa ra hôm 25.4, theo CNN. Nhà Trắng không nêu tên thủ lĩnh ISIS-K, nhưng ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, đã gọi người bị giết là "chủ mưu đằng sau vụ tấn công kinh hoàng", được thực hiện trong những ngày cuối cùng khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Ông Kirby không nói rõ thời điểm Taliban tiêu diệt thủ lĩnh ISIS-K, nhưng gọi đó là một trong "một loạt tổn thất về thủ lĩnh cấp cao" mà ISIS-K gánh chịu trong năm nay.

ISIS-K đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul vào chiều 26.8.2021. Vụ đánh bom nhằm vào đám đông bên ngoài sân bay này đã khiến ít nhất 13 binh sĩ Mỹ và 70 dân thường thiệt mạng, bên cạnh 18 binh sĩ bị thương, trong lúc Mỹ và các nước di tản người khỏi Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát đất nước.

Tên khủng bố thực hiện vụ đánh bom tự sát, Abdul Rehman Al-Loghri, đã được ra tù chỉ vài ngày trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát khu vực.

Hình ảnh từ một video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy Thủy quân lục chiến Mỹ xung quanh hiện trường tại Cổng Abbey bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai vào ngày 26.8.2021, ở thủ đô Kabul, Afghanistan, sau vụ đánh bom tự sát Chụp màn hình CNN

ISIS-K cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hoạt động chủ yếu ở tỉnh Khorasan, phía đông Afghanistan. Kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã cố gắng trấn áp ISIS-K trên khắp đất nước, nhưng không thành công trong việc tiêu diệt tổ chức khủng bố này, theo CNN.

Trong tháng trước, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Erik Kurilla, nói với các nhà lập pháp nước này rằng ISIS-K đã gia tăng các cuộc tấn công trong khu vực và đang cố gắng lên kế hoạch tấn công bên ngoài Afghanistan nhằm chống lại Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul đã ca ngợi việc tiêu diệt thủ lĩnh ISIS-K, trong khi lập luận rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn phải chịu trách nhiệm về những thất bại dẫn đến vụ đánh bom tự sát nói trên, theo CNN.