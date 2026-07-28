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Talkshow ‘Chiếc Ô Vàng’ lan tỏa kiến thức phòng ngừa đột quỵ đến giới trẻ

Ngọc Khuyên
Ngọc Khuyên
Sáng 26.7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.An Hội Đông (TP.HCM), talkshow 'Chiếc Ô Vàng' với chủ đề "Nâng cao nhận thức - Phòng ngừa đột quỵ ở giới trẻ" diễn ra, thu hút đông đảo HS-SV và người trẻ tham gia.
Talkshow ‘Chiếc Ô Vàng’ lan tỏa kiến thức phòng ngừa đột quỵ đến giới trẻ- Ảnh 1.

Đây là dự án tốt nghiệp của sinh viên khóa 20.3 ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM, mang thông điệp "Lá chắn bên ta - Giữ trọn cuộc đời". Dự án còn triển khai chuỗi hoạt động truyền thông trên mạng xã hội và roadshow cộng đồng nhằm lan tỏa kiến thức y khoa đến đông đảo người trẻ.

Talkshow ‘Chiếc Ô Vàng’ lan tỏa kiến thức phòng ngừa đột quỵ đến giới trẻ- Ảnh 2.

Tại chương trình, bác sĩ CKI Nguyễn Bình Chiêu và bác sĩ CKII Đinh Trần Ngọc Mai đã chia sẻ về nguyên nhân, nguy cơ khiến đột quỵ có xu hướng trẻ hóa, đồng thời hướng dẫn nhận biết dấu hiệu sớm theo nguyên tắc FAST, cách sơ cứu đúng trong "thời gian vàng" và xây dựng lối sống lành mạnh giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài chia sẻ chuyên môn, người tham dự còn trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác như trò chơi kiến thức, giao lưu với chuyên gia và các thử thách thực hành, giúp ghi nhớ kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp một cách trực quan, dễ tiếp cận.

Talkshow ‘Chiếc Ô Vàng’ lan tỏa kiến thức phòng ngừa đột quỵ đến giới trẻ- Ảnh 3.

Theo chị Vũ Thị Mỹ Vân, Trưởng BTC dự án, "Chiếc Ô Vàng" được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc ô như biểu tượng của sự che chở và bảo vệ. Dự án mong muốn lan tỏa thông điệp rằng mỗi kiến thức được trang bị hôm nay có thể trở thành cơ hội cứu sống một người trong tương lai, góp phần xây dựng cộng đồng chủ động phòng ngừa đột quỵ bằng kiến thức và hành động.

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Chiếc Ô Vàng lan tỏa kiến thức phòng ngừa đột quỵ đến giới trẻ FPT Polytechnic Nâng cao nhận thức - Phòng ngừa đột quỵ ở giới trẻ

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