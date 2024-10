'Talmud' - quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại

Tuy nhiên, họ không chỉ được nhắc đến vì chỉ số thông minh vượt trội hay vì đóng góp lớn lao trong lĩnh vực khoa học, mà còn bởi quan điểm đặc biệt về giáo dục và học tập. Đối với người Do Thái, tri thức không chỉ là con đường dẫn đến sự thành công mà còn là chìa khóa mở ra những giá trị sâu sắc trong cuộc sống. Trong số những di sản quý báu của người Do Thái, Talmud - một tác phẩm kinh điển của trí tuệ và văn hóa Do Thái - nổi bật như một kho tàng tri thức vĩ đại của nhân loại. Được hình thành qua nhiều thế kỷ, Talmud là sự kết hợp hài hòa giữa luật pháp, triết học, đạo đức và những lời dạy tâm linh.

Quyển sách được dịch ra 12 thứ tiếng và được lưu truyền trên thế giới

Đáng chú ý, Talmud không chỉ giới hạn trong cộng đồng Do Thái mà còn lan tỏa ra khắp thế giới, với hơn 40 ngôn ngữ đã dịch tác phẩm này, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Từ các nhà nghiên cứu đến những người yêu triết học, Talmud mang đến vô số lợi ích về mặt tư duy. Cuốn sách không chỉ giúp nâng cao trí tuệ mà còn cung cấp những bài học thực tiễn về cuộc sống, khơi dậy tinh thần phê phán và lòng bao dung. Đối với những ai đang tìm kiếm một cuốn sách không chỉ về tôn giáo mà còn là kim chỉ nam cho cuộc sống, Talmud chắc chắn là một lựa chọn đáng để đọc và suy ngẫm.