Tâm Anh: Biểu tượng y tế Việt Nam vươn tầm quốc tế

Chuyên môn sâu, đầu tư xứng tầm, điều trị hiệu quả cao, phục vụ bệnh nhân từ khắp năm châu…; Hệ thống Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh nổi lên như biểu tượng cho năng lực y tế Việt Nam vươn tầm quốc tế và đón lượng khách hàng quốc tế tăng trưởng đều đặn ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là điều trị vô sinh hiếm muộn, thay khớp, bệnh thần kinh cột sống, thận tiết niệu, nội tiết đái tháo đường, giảm cân…

Từ khắp năm châu đến và trở lại Tâm Anh

Từ Nhật Bản, vợ chồng chị Nishimura cùng 2 con trai sinh đôi 3 tuổi đã trở lại Hà Nội gặp PGS-TS-BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF) BVĐK Tâm Anh Hà Nội - người đã giúp họ có con sau

7 năm điều trị vô sinh không rõ nguyên nhân. Lần này, họ không chỉ bày tỏ lòng tri ân mà còn hy vọng có thêm thành viên mới trong gia đình. "Các bác sĩ đã mang đến cho chúng tôi một gia đình trọn vẹn", chị Nishimura xúc động chia sẻ.

Ở Bắc Mỹ, bà Christina Phypers (71 tuổi, Canada) trở lại Việt Nam thay khớp gối lần 2, tiếp tục chọn Việt Nam làm điểm đến y tế. 2 năm trước, bà đã thay khớp gối trái thành công tại Tâm Anh Hà Nội, nay quay lại phẫu thuật thay khớp gối phải với Th.S-BS Nguyễn Quang Tôn Quyền, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình. "Chỉ sau 72 giờ đến Việt Nam, vợ tôi đã đi lại bình thường. Bảy năm đau đớn được hóa giải nhẹ nhàng và nhanh chóng", ông Phypers - chồng bệnh nhân, chia sẻ.

Ông Homampour Ali Rezg (73 tuổi, Mỹ) cũng tin tưởng lựa chọn Tâm Anh. Sau ca thay khớp háng thành công tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Tâm Anh TP.HCM, ông tiếp tục điều trị thoái hóa khớp vai nặng, được chỉ định thay khớp vai đảo ngược - công nghệ hiện đại giúp tăng biên độ vận động, rút ngắn phục hồi, giảm nguy cơ trật khớp sau mổ. Đây là minh chứng cho năng lực chuyên sâu và cập nhật công nghệ tiên tiến của đội ngũ bác sĩ Tâm Anh trong điều trị bệnh cơ xương khớp phức tạp.

Bé Anna (9 tuổi, Úc) được cấp cứu tại Tâm Anh TP.HCM với tình trạng xoắn khối u buồng trứng 2 vòng có nguy cơ hoại tử. Do bệnh nhi có dị tật tim bẩm sinh, ê kíp kết nối trực tuyến với bác sĩ ở Úc và hội chẩn cùng chuyên gia Trung tâm Tim mạch Tâm Anh nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong gây mê và phẫu thuật. Ca mổ nội soi bảo tồn buồng trứng thành công. "Sự phối hợp chuyên nghiệp, phản ứng nhanh và năng lực y tế của Việt Nam khiến chúng tôi rất ấn tượng," anh Lachlan - bố bé Anna, nói.

Ông Coca Roman Gregorio (44 tuổi, Tây Ban Nha) nặng 144 kg, BMI 43 kg/m² - thuộc nhóm béo phì độ ba, kèm gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, tiền tiểu đường. Sau phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày do TS-BS Đỗ Minh Hùng thực hiện tại Tâm Anh TP.HCM, ông giảm 11 kg chỉ sau 12 ngày và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Chất lượng bệnh viện và giá hợp lý "hút" bệnh nhân nước ngoài

PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Tâm Anh TP.HCM, cho biết mỗi năm hệ thống BVĐK Tâm Anh đón hơn 10.000 lượt Việt kiều và người nước ngoài từ Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia…

Ở Tâm Anh có đội ngũ chuyên gia đầu ngành, được đầu tư thiết bị y tế tối tân hàng đầu thế giới: robot phẫu thuật Modus V Synaptive tích hợp AI - chỉ có tại 14 quốc gia; robot Da Vinci Xi hỗ trợ hơn 120 loại mổ phức tạp; phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn "siêu sạch" ISO 5 nằm bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6 "độc nhất vô nhị" trên thế giới... Tất cả, tạo nên lợi thế cạnh tranh nổi bật trong điều trị chất lượng cao.

Khách quốc tế đến Tâm Anh vì hiệu quả điều trị vượt trội và khả năng hội chẩn từ xa với chuyên gia quốc tế, xử lý nhanh các ca bệnh phức tạp, cấp cứu xuyên biên giới. Từ chạy thận, tai nạn đến bệnh nặng, quy trình khẩn trương, đảm bảo chăm sóc theo phác đồ tối ưu dù cách xa quê nhà hàng nghìn ki lô mét.

Tâm Anh cũng tiên phong làm chủ, chuyển giao kỹ thuật khó cho nhiều nước. Điển hình như trong lĩnh vực can thiệp điện quang, TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Tâm Anh Hà Nội - là người đầu tiên triển khai kỹ thuật nút động mạch tuyến tiền liệt từ 2014 và đã chuyển giao cho nhiều quốc gia. Phương pháp này đã điều trị thành công hàng nghìn bệnh nhân, trong đó nhiều người đến từ Thụy Sĩ, Anh, Đức, Canada, Úc…

Ông Lukas Brandt (63 tuổi, Thụy Sĩ) chọn PGS-TS Hiền để điều trị phì đại tuyến tiền liệt sau khi bác sĩ nước nhà chỉ định phẫu thuật cắt u. Phương pháp truyền thống tiềm ẩn rủi ro rối loạn cương, xuất tinh sớm, trong khi kỹ thuật nút mạch ít xâm lấn giảm rủi ro, chi phí chỉ bằng 1/10 so với Thụy Sĩ. Sau 45 phút can thiệp, ông xuất viện sau một ngày, sức khỏe cải thiện rõ rệt sau 2 tuần. "Bác sĩ giỏi, công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý. Việt Nam là lựa chọn đúng đắn của tôi," ông chia sẻ.

Đẳng cấp y tế quốc tế, chi phí Việt Nam

Hiệu quả điều trị tại Tâm Anh tương đương hoặc vượt trội so với nhiều cơ sở trong khu vực. Trong hỗ trợ sinh sản (IVF), tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình gần 79% - ngang các trung tâm hàng đầu thế giới, vượt nhiều nơi tại Singapore, Thái Lan. Trong khi chi phí tại Tâm Anh chỉ 100 - 120 triệu đồng mỗi chu kỳ, so với 300 - 700 triệu đồng tại Mỹ, Úc, New Zealand. "Điều trị hiếm muộn tại Việt Nam không còn là lựa chọn thay thế mà là ưu tiên hàng đầu cho người nước ngoài," Th.S-BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Tâm Anh TP.HCM, nhận định.

Ở lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, nhiều khách Bắc Mỹ, châu Âu chọn Tâm Anh thay khớp với công nghệ robot định vị, kính thực tế ảo, phục hồi chức năng bằng hệ thống không trọng lực… Chi phí chỉ bằng 3 - 10% so với Mỹ, chất lượng không thua kém, quy trình phục hồi cá thể hóa, linh hoạt, nhanh chóng hơn.

Chi phí xóa cận bằng hệ thống VISUMAX 800 với công nghệ SMILE Pro hiện đại nhất thế giới với thời gian thực hiện chưa đến 10 giây, mà giá chỉ bằng 1/3 so với Đức; phẫu thuật Phakic rẻ hơn 50% so với Singapore.

Nghệ thuật chăm sóc từ trái tim

Th.S-BS Trần Nguyễn Như Anh, Giám đốc Quản lý chất lượng BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết Tâm Anh đưa nghệ thuật chăm sóc phục vụ khách hàng bằng tất cả sự tận tâm và tử tế theo tinh thần Omotenashi của Nhật Bản.

Khách quốc tế đánh giá cao sự chủ động, nhanh nhạy, minh bạch trong mọi quy trình: Chuẩn bị phiên dịch, hỗ trợ thủ tục pháp lý, thanh toán bảo hiểm quốc tế, đón tiếp tận tình, hỗ trợ hành lý, xe lăn, giải thích chi tiết thủ thuật và thuốc men, giúp người bệnh an tâm tuyệt đối. Tâm Anh luôn dự đoán và đáp ứng trước mong đợi khách.

Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn, mỗi nhân viên bệnh viện đều được đào tạo về văn hóa người bệnh là khách quý và luôn được tiếp đón với thái độ niềm nở, sự tôn trọng. Bệnh viện vận hành theo mô hình "bệnh viện khách sạn 5 sao" với không gian sang trọng, cảnh quan xanh mát, môi trường điều trị và nghỉ dưỡng yên tĩnh, chi phí hợp lý. Nhờ đó, Tâm Anh vừa đoạt giải Nhất "Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp" khối tư nhân do Bộ Y tế trao tặng. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố giúp Tâm Anh trở thành điểm đến tin cậy, nơi nhiều khách quốc tế quay lại vì chất lượng và sự tận tâm hiếm có.

Nhiều tổ chức quốc tế, danh thủ thể thao hàng đầu và đoàn ngoại giao khi đến Việt Nam đều chọn BVĐK Tâm Anh làm điểm đến y tế tin cậy. Gần đây, các huyền thoại Ngoại hạng Anh như Michael Owen, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Wes Brown, Dion Dublin đã đến Trung tâm Y học thể thao của bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, phục hồi và tầm soát chấn thương bằng các thiết bị hiện đại như robot đánh giá dây chằng Dyneelax, máy Compass 600, Tecar Winback Back 4, Artromot K1 và hệ thống R-force không trọng lực.

Tổ chức tình nguyện quốc tế Peace Corps (Mỹ), với các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, cũng chọn Tâm Anh làm nơi chăm sóc sức khỏe cho các tình nguyện viên. Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tâm Anh được chỉ định là cơ sở y tế tiếp nhận và can thiệp y khoa khẩn cấp nếu có tình huống phát sinh. Trước đó, đoàn ngoại giao đã trực tiếp tham quan, đánh giá hạ tầng cùng quy trình xử lý khẩn cấp, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của bệnh viện.