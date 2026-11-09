Tâm Anh tiếp nhận toàn diện công nghệ tế bào điều trị ung thư từ Nhật Bản

Theo sự kiện, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe để được Tập đoàn Y tế Grandsoul hàng đầu Nhật Bản, lựa chọn là đối tác duy nhất tại Việt Nam hợp tác đầu tư, chuyển giao toàn diện "công nghệ lõi" về tế bào gốc, tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản. Đồng thời, phía Nhật Bản cũng chuyển giao toàn diện những kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu trong ứng dụng điều trị ung thư, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho Tâm Anh, Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng của Y tế Việt Nam đã "về đích" hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bà Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS-BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vi sinh Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn y tế Grandsoul Nara (Nhật Bản) trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản ẢNH: TTXVN

GS-TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu miễn dịch Grandsoul Nara, cho biết: "Ưu thế về công nghệ, trang thiết bị, phòng lab hiện đại và đội ngũ chuyên gia giỏi là những điều kiện nền tảng để chúng tôi lựa chọn Tâm Anh là đối tác độc quyền duy nhất nhận chuyển giao toàn diện công nghệ về tế bào và triển khai ngay tại Việt Nam".

Quá trình đánh giá, thẩm định toàn diện của các chuyên gia Nhật Bản cho thấy Tâm Anh đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về đội ngũ nhân sự, quy trình kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị và quản lý chất lượng.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Nhật Bản là quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào miễn dịch trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe, điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính. Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch được hai bên lựa chọn chuyển giao là các công nghệ tế bào thế hệ mới, được Tập đoàn Grandsoul Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong điều trị và nâng cao sức khỏe. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt và cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại Nhật Bản, mang lại hiệu quả, an toàn cho người sử dụng.

Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Công nghệ tế bào gốc trung mô (MSC) mở ra tiềm năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da… Trong khi đó, liệu pháp tế bào miễn dịch NK khai thác khả năng nhận diện, tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch, bổ sung thêm một hướng tiếp cận trong chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, bên cạnh phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích.

Hệ thống labo hiện đại, đạt chuẩn quốc tế về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật tế bào phục vụ điều trị tại Bệnh viện Tâm Anh

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế hai nước, mà còn là kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân.

"Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến", ông Dũng nhấn mạnh.

GS-TS-BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đánh giá đây là "khoảnh khắc lịch sử" của y học Việt Nam. Các chuyên gia Việt Nam không còn chỉ "đứng nhìn" và học việc; người bệnh Việt Nam không còn phải tốn kém chi phí, thời gian, công sức để sang tận Nhật Bản và nhiều nước để được sử dụng các công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch. "Từ nay, ngay tại Việt Nam, đã có những công nghệ chuẩn Nhật Bản với chi phí thấp hơn nhiều", GS Tạ Thành Văn cho biết.

GS-TS-BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018 với công trình nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư (ức chế chốt kiểm miễn dịch)

TS-BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung bướu tại Việt Nam, cho biết liệu pháp miễn dịch đang trở thành một trong những tiến bộ quan trọng của điều trị ung thư hiện đại. Công nghệ này hiện được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị ung thư, góp phần thay đổi chiến lược điều trị và cải thiện kết quả ở nhiều loại ung thư như ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng, bàng quang, thận, gan, ung thư vú…

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư các "siêu máy" hiện đại giúp tầm soát sớm các bệnh ung thư và các bệnh phức tạp, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, cơ sở lựa chọn phác đồ phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh

Theo công bố, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn tiếp nhận hoàn thiện công nghệ và ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân (lấy tế bào của chính người bệnh) điều trị bệnh thần kinh, sa sút trí tuệ; Công nghệ tế bào hỗ trợ điều trị tim mạch, xơ vữa động mạch, hô hấp (COPD), rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường... Công nghệ tế bào hỗ trợ điều trị bệnh lý về miễn dịch, bệnh tự miễn, đặc biệt là tăng cường miễn dịch trong các bệnh lý về ung thư. Các công nghệ này sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại 5 cơ sở ở TP.HCM và Hà Nội.