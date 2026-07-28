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Tâm bất biến khi giá vàng vạn biến?
Video Thời sự

Tâm bất biến khi giá vàng vạn biến?

Phương Thúy
Phương Thúy
Giá vàng trong thời gian qua liên tục biến động mạnh. Có thời điểm tăng rất nhanh, nhưng cũng có những phiên giảm sâu khiến không ít người dân lo lắng, thậm chí ồ ạt mang vàng đi bán vì sợ giá còn giảm tiếp.

Với nhiều gia đình Việt Nam, vàng không chỉ là một món tài sản. Đó còn là khoản tích lũy, khoản phòng thân, thậm chí là cảm giác an toàn sau nhiều năm dành dụm. Vì vậy, mỗi biến động của giá vàng không chỉ tác động đến thị trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người dân.

Câu hỏi đặt ra là: khi giá vàng giảm mạnh, bán ra lúc này có phải là cách giảm rủi ro, hay lại là hành động theo tâm lý hoảng sợ? Nếu tiếp tục nắm giữ, người dân cần lưu ý những rủi ro nào? Và trong bối cảnh kim cương, trang sức giá trị cao hay cổ phiếu ngành vàng bạc đá quý cũng có nhiều biến động, đâu là điều cần phân biệt để tránh những quyết định vội vàng?

Tâm bất biến khi giá vàng vạn biến?

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