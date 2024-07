Tạm biệt nhà thuê, người trẻ mạnh dạn sở hữu tổ ấm an cư

Gần 80% khách hàng chuyển từ thuê sang mua căn hộ khi lãi suất đang ở mức thấp là xu hướng được Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) phản ánh trong khảo sát mới nhất. Theo đó, việc tận dụng chính sách thanh toán và hỗ trợ lãi suất của các chủ đầu tư lớn là cách người trẻ nắm bắt thời cơ sở hữu tổ ấm ưng ý.

Tính thời điểm - yếu tố quan trọng khi mua nhà

Hai năm kể từ thời điểm ra riêng, Hoài An (Chuyên viên ngân hàng, TP.HCM) đều đặn dành 50% thu nhập gửi vào nhà băng để mua nhà. Phần thu nhập còn lại, anh chi trả cho việc thuê trọ và chi tiêu cá nhân. Từng có suy nghĩ "trung thành" với việc thuê nhà trong vài năm tới để tích góp thêm tiền, kế hoạch của Hoài An đã thay đổi bởi nhiều lý do.

"Quan sát thị trường, tôi nhận thấy từ tháng 6.2024, các ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu tăng lãi suất huy động sau một giai đoạn dài duy trì ở mức thấp, mức tăng cao nhất lên đến 1,7%/năm. Tham khảo góc nhìn của các chuyên gia tài chính, tôi nghĩ đây là dấu hiệu dự báo về việc tăng lãi suất cho vay mua nhà trong thời gian tới", Hoài An phân tích.

Nhận thấy tín hiệu tích cực từ thị trường, người trẻ quyết định mua căn hộ để sớm an cư

Thêm vào đó, khi giá bán các căn hộ TP.HCM "chỉ tăng không giảm" nhiều năm qua, hiện đã lên đến 61 triệu đồng/m², nếu càng chờ đợi, càng khó có thể sở hữu căn hộ phù hợp khả năng chi trả.

"Tôi nghĩ tính thời điểm là yếu tố quan trọng để có thể sở hữu căn hộ ưng ý. Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà chưa tăng trở lại, nhiều chủ đầu tư giới thiệu chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn, quyết định mua nhà thời điểm này khá hợp lý. Tôi vừa có tài sản tích lũy, vừa được làm chủ tổ ấm cho riêng mình thay vì ở nhà thuê", Hoài An nói thêm.

Cuối năm nhận nhà, an nhàn thanh toán

Sau khi dành nhiều thời gian để tìm hiểu các dự án đang được giới thiệu ra thị trường hiện nay, Hoài An đã quyết định chọn mua căn hộ Akari City giai đoạn 2, tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt. Dự án đáp ứng được các tiêu chí về giá hợp lý, từ 45 triệu đồng/m² và chính sách đồng hành từ chủ đầu tư, giảm áp lực tài chính.

Akari City quy mô 8,5 ha tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt

"Tôi chỉ cần trả trước 30% giá trị căn hộ và được thanh toán thành nhiều đợt. Trả xong đợt 1 sẽ ký hợp đồng mua bán. Đặc biệt, ngân hàng cho vay hạn mức đến 70%, không trả lãi 18 tháng, không trả gốc 24 tháng. Cân nhắc giữa chi phí thuê nhà và mua nhà trả góp thì rõ ràng mua nhà lợi hơn rất nhiều, bởi 1,5 năm đầu tôi gần như có thể dành toàn bộ tiền tiết kiệm để dự phòng cho các kế hoạch khác", Hoài An cho biết.

Bên cạnh đó, với tâm lý "ăn chắc mặc bền", anh cũng nhắm đến những dự án đã hoàn thiện cơ bản, sắp bàn giao để có thể rút ngắn thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí thuê trọ cũng như dễ dàng kiểm chứng chất lượng không gian sống.

Dự án mà Hoài An lựa chọn hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện mặt trong căn hộ, tiện ích nội khu… để tiến tới bàn giao vào quý 4 năm nay. Toàn bộ công tác thi công được giám sát chặt chẽ bởi chủ đầu tư Nam Long, 2 đối tác Nhật Bản và các đơn vị thi công, tư vấn… uy tín.

Không gian sống chất lượng tại Akari City giai đoạn 1 trở thành yếu tố "tham chiếu" cho người mua căn hộ giai đoạn 2

Quyết định trở thành cư dân tương lai Akari City không chỉ là cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành và tự lập mà còn nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Akari City đáp ứng vừa vặn nhu cầu về một nơi an cư tiện nghi, đầy đủ tiện ích từ chuỗi tiện ích nội khu bố trí liền kề từ hồ bơi, phòng gym, yoga… đến tiện ích tầm đô thị với Quảng trường Ánh sáng 2.500m², Đại lộ thương mại. Điều này giúp cư dân dễ dàng tận hưởng, cân bằng cuộc sống.

"Tôi nghĩ khi kết hôn, có con, khoảng cách lợi ích giữa việc mua nhà và thuê nhà có thể lớn hơn về phương diện nâng cấp chất lượng sống lẫn giáo dục cho con cái. Nếu thật sự muốn tìm nơi an cư và xem nó như một tài sản tích lũy, hãy nắm bắt cơ hội", Hoài An khẳng định.

Câu chuyện của Hoài An là điển hình cho xu hướng của nhiều người trẻ khi nguồn cung bất động sản giá hợp lý tại TP.HCM ngày càng khan hiếm.. Trong bối cảnh đó, Akari City giai đoạn 2 với giải pháp tài chính thiết thực không chỉ góp phần bổ sung quỹ căn giá hợp lý cho thị trường mà còn tiếp thêm động lực để người trẻ nắm bắt cơ hội sở hữu tổ ấm như ý, sớm an cư lạc nghiệp.

