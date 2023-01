Tạm đình chỉ công tác công an xã đánh dân gây xôn xao dư luận

Liên quan đến video clip công an đánh dân khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua, ngày 29.1.2023, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã tạm đình chỉ công tác cán bộ công an liên quan đến vụ việc.