Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Tối 1.5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26.4, theo đề nghị của Viện KSND tối cao.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang BACGIANG.GOV.VN

Ông Dương Văn Thái (54 tuổi), quê Bắc Giang, tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin - thể dục thể thao TX.Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc Chi cục thuế TX.Bắc Giang. Tới năm 2006, ông Thái trở thành Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) rồi Chủ tịch TP.Bắc Giang.



Từ năm 2014, ông Thái được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang rồi Chủ tịch Bắc Giang (từ 2019). Tới tháng 10.2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông trúng cử vào Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 7.2021, ông Dương Văn Thái được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Ngày 15.4, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, cùng 5 người khác (gồm 2 lãnh đạo của Thuận An và 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang) về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa, nhận hối lộ.



Tại Bắc Giang, các ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang; Đàm Văn Cường, Phó giám đốc và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tới ngày 22.4, khi mở rộng điều tra vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã yêu cầu nhiều địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên... cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An.