Kinh tế

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử từ 11 - 12.10

Đan Thanh
Đan Thanh
10/10/2025 15:40 GMT+7

Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số thời điểm trong 2 ngày từ 11 - 12.10.

Hôm nay (10.10), Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi 2 thông báo liên tiếp về kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

Tạm dừng dịch vụ thuế điện tử từ 11 - 12.10 - Ảnh 1.

Từ 11 - 12.10, một số ứng dụng ngành thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, Cục Thuế sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng từ ngày 11 - 12.10.

Trong thời gian này, một số ứng dụng ngành thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống.

Cụ thể, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khung thời gian: từ 18 giờ ngày 11.10 đến 2 giờ ngày 12.10; từ 11 giờ đến 19 giờ ngày 12.10.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cũng tạm dừng hoạt động 2 lần trong các khoảng thời gian: từ 21 giờ đến 22 giờ 30 ngày 11.10; từ 15 giờ đến 16 giờ 30 ngày 12.10.

Ngoài hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử chi tiết, bao gồm: dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax); dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan); dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile); Cổng thông tin thương mại điện tử; Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia; dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Cục Thuế yêu cầu căn cứ kế hoạch triển khai của Cục Thuế đăng tải trên website, thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời để người nộp thuế được biết, chủ động trong công việc.

dịch vụ thuế điện tử tạm dừng dịch vụ thuế điện tử Cục thuế Thủ tục hành chính Người nộp thuế
