Tạm dừng hoạt động cơ sở du lịch để xảy ra tai nạn trẻ em đuối nước

Ngày 16.8, UBND P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu cho biết, đã có văn bản yêu cầu ông P.H.T (53 tuổi, chủ cơ sở du lịch Thời Nay) tạm dừng hoạt động cơ sở du lịch này (ở khu vực suối Lương, đèo Hải Vân, P.Hòa Hiệp Bắc), để rà soát các biện pháp đảm bảo an toàn. Lý do của việc tạm dừng hoạt động là cơ sở này không đảm bảo an toàn khi hoạt động, để xảy ra tình trạng đuối nước.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13.8, đoàn du khách 10 người đến cơ sở du lịch Thời Nay và thuê sạp số 7 để nghỉ ngơi, tắm suối, ăn uống. Nhiều trẻ em trong đoàn xuống tắm suối, trong đó có em T.L (nam, 6 tuổi, quốc tịch Mỹ). Khoảng 14 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện em L. bị đuối nước, đưa lên bờ để sơ cứu và gọi xe cấp cứu, nhưng em L. đã tử vong.

Sau khi UBND P.Hòa Hiệp Bắc đề nghị, ông P.H.T đã chấp hành tạm dừng hoạt động trong thời gian cơ quan chức năng làm rõ vụ đuối nước.



Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, UBND P.Hòa Hiệp Bắc, UBND Q.Liên Chiểu đã chấn chỉnh hàng loạt cơ sở kinh doanh tại khu vực suối Lương và đèo Hải Vân, ngăn chặn việc cải tạo trái phép bờ suối, nhằm đảm bảo cảnh quan và dòng chảy.