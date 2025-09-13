Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới lãnh đạo ĐH, CĐ công lập

Quý Hiên
Quý Hiên
13/09/2025 10:55 GMT+7

Bộ GD-ĐT hướng dẫn các cơ quan chủ quản triển khai Nghị quyết 71 về nội dung liên quan tới hội đồng trường, không bổ nhiệm mới lãnh đạo các trường ĐH, CĐ công lập khi chưa có quy định mới.

Ngày 12.9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi công văn cho Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố để hướng dẫn việc thực hiện nội dung liên quan tới hội đồng trường trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, thời gian tới công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới lãnh đạo trường ĐH công lập sẽ được tạm dừng.

Tạm dừng công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới lãnh đạo ĐH, CĐ công lập- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương (cũ) trao quyết định công nhận hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường Trường ĐH Thủ Dầu Một

ẢNH: Đ.T

Công văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 22.8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD-ĐT, trong đó có nội dung "không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế)".

Để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của nhà trường, Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trong phạm vi quyền hạn của mình hướng dẫn các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có). 

Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Với những nơi mà hội đồng trường, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì ở những nơi này, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp chủ tịch hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường.

Với vai trò là bộ chủ quản, Bộ GD-ĐT cũng đã gửi công văn tới tất cả cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ mình yêu cầu thực hiện các nội dung nêu trên.

Bộ GD-ĐT Nghị quyết 71 hội đồng trường lãnh đạo trường bộ chủ quản
