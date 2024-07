Tạm dừng tất cả các trận đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia tại Việt Nam

Sáng 20.7, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, thường trực VFF đã có văn bản gửi Ban tổ chức (BTC) các giải bóng đá do VFF tổ chức, với nội dung như sau: "Thường trực Ban chấp hành VFF chỉ đạo tạm dừng tất cả các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia kể từ ngày hôm nay 20.7 cho đến khi hết tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo thông báo của Nhà nước) mới tiếp tục thi đấu trở lại.

Phòng tổ chức thi đấu liên lạc với các đội bóng, giám sát, trọng tài có lịch thi đấu trong ngày hôm nay yêu cầu tạm dừng, sau đó gửi thông báo do trưởng BTC giải ký gửi cho các thành viên tham dự giải càng sớm càng tốt".



Các trận U.21 phải tạm dừng từ lượt đấu thứ tư vào chiều nay 20.7 Minh Trần

Như vậy lượt đấu thứ tư vòng loại U.21 vào chiều nay 20.7 với 12 trận đấu tại 5 bảng ở Trung tâm Viettel, PVF, Trung tâm Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai), sân Thống Nhất (TP.HCM) và Bình Phước sẽ phải hoãn lại, Trong đó có những trận then chốt như giữa Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam và Đà Nẵng, Long An và TP.HCM hay giữa Đồng Nai và Bình Phước có tính chất quyết định các tấm vé lọt vào vòng chung kêt, đều tạm dừng. Điều này sẽ khiến lịch thi đấu sẽ bị dồn lùi và sẽ kết thúc muộn hơn so với ngày đã ấn định. Vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2024 cũng sẽ phải lùi lại, có thể sau 30.7 mới khai mạc.

Sân Thống Nhất sẽ hoãn trận quyết định giữa Long An và đội TP.HCM Khả Hòa

Tương tự 2 trận tứ kết U.17 còn lại diễn ra tại Bà Rịa-Vũng Tàu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Tây Ninh, LPBank HAGL và Thể Công Viettel chiều nay 20.7 cũng phải dừng. Như vậy các trận bán kết và chung kết của giải U.17 sẽ phải kéo dài không thể kết thúc ngày 24.7 như dự kiến. Cũng chung tình thế phải dừng là 2 lượt trận còn lại của giải bóng đá U.16 nữ diễn ra tại sân Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam. Cụ thể ngày 21.7 là trận Thái Nguyên - TP.HCM và Hà Nội - Than Khoáng sản Việt Nam và ngày 24.7 giữa TP.HCM gặp Hà Nội và Phong phú Hà Nam gặp Thái Nguyên đều phải lùi lại.

Các đội bóng và các lực lượng làm nhiệm vụ hiện cũng đã nắm được tình hình và sẽ bố trí cho cầu thủ của mình tập luyện và nghỉ ngơi tại chỗ chờ đến khi VFF có thông báo mới.