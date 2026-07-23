Tam Giới Phân Tranh Mobile khai mở S12 Ly Long khơi dậy ký ức 8X, 9X

Trở lại ký ức Phong Thần cùng S12: Ly Long

Sau gần hai thập kỷ, dòng game Phong Thần cổ điển vẫn được nhiều game thủ 8x, 9x yêu thích. Tam Giới Phân Tranh Mobile được Tepaylink phát triển trên nền tảng di động, giữ lại những trải nghiệm quen thuộc như Bào Thương, tổ đội phá trận và các trận chiến PK sôi động.

Sau thời gian vận hành và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo Quý Kỳ Sĩ, NPH Tepaylink tiếp tục khai mở máy chủ mới S12 Ly Long vào lúc 14 giờ ngày 25.7.2026.

Quý Kỳ Sĩ có thể tải game ngay tại đây và đăng nhập tạo nhân vật sớm từ 13h30 cùng ngày để chọn hệ phái, giữ tên yêu thích và sẵn sàng bước vào đường đua mới.

Nhập mã Giftcode tân thủ: TGPTTPLMOBILE

Phần quà bao gồm: 1 Di ngoại phù, 1 Hồi Thành Phù Siêu Cấp, 1 Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ, 1 Thiên Tiên Thủy, 1 Hoa Thanh Lộ, 1 Tìm Nguyên Liệu, 24 giờ sử dụng Thái Tuế Tinh Quân (nhân 1.5 lần EXP đánh quái).

1 Di ngoại phù, 1 Hồi Thành Phù Siêu Cấp, 1 Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ, 1 Thiên Tiên Thủy, 1 Hoa Thanh Lộ, 1 Tìm Nguyên Liệu, 24 giờ sử dụng Thái Tuế Tinh Quân (nhân 1.5 lần EXP đánh quái). Lưu ý: Giftcode dùng chung cho Tân thủ toàn server, nhận 1 lần/nhân vật. Các vật phẩm đều khóa, hạn sử dụng là 7 ngày kể từ lúc kích hoạt.

S12 Ly Long chính thức mở cổng đón chào người chơi vào lúc 14 giờ ngày 25.7.2026

Loạt tính năng đặc sắc làm nên bản sắc tiên hiệp độc nhất

Tam Giới Phân Tranh Mobile mang đến trải nghiệm MMORPG nguyên bản, được tối ưu trên thiết bị di động với nhiều hoạt động quen thuộc:

Tam Đại hệ phái: Giáp Sĩ cận chiến, Đạo Sĩ tấn công tầm xa và Dị Nhân triệu hồi trợ chiến, tự do bay lượn.

Nhiệm vụ hằng ngày: Thám Quân, Bào Thương, Siêu Độ, Vận Lương… giúp tăng cấp và thu thập vật phẩm.

Hoạt động liên server: Vạn Tiên Trận, Thương Chu Liên Server, săn trang bị Hoàng Kim và tranh danh hiệu quân hàm.

Lãnh Địa, Vận Lương, Vận Tiêu: Bang hội phối hợp bảo vệ xe tiêu, tranh chấp tài nguyên và đối đầu với các thế lực khác.

Tam đại hệ phái tương sinh tương khắc tái xuất với tạo hình hoài cổ nguyên bản

Vạn Tiên Trận luôn rực lửa và cạnh tranh khốc liệt từng giây phút

Không chỉ có những trận đại chiến khốc liệt, Tam Giới Phân Tranh Mobile còn là nơi gắn kết cộng đồng bền vững nhờ hệ thống phúc lợi toàn diện và liên tục: điểm danh nhận quà, tích lũy tiêu phí, vòng quay may mắn...

Hệ thống phúc lợi ngập tràn mang tới hành trình tu tiên dễ thở và gắn kết bền vững

Lộ trình Đua Top S12 Ly Long săn kỳ trân dị bảo

Để vinh danh các bậc vĩ nhân tiên phong, NPH Tepaylink chính thức kích hoạt chuỗi sự kiện Đua Top sòng phẳng, kịch tính tại máy chủ mới S12 Ly Long:

Đua Top Cấp Độ Thế Giới (25.7 - 14.8.2026): Vinh danh 3 nhân vật cấp cao nhất toàn server với Thẻ Kim Dật, danh hiệu Đệ Nhất Tam Giới, biến thân và cúp lưu niệm.

Đua Top Cấp Độ Hệ Phái (25.7 - 14.8.2026): Top 1 mỗi hệ phái Giáp Sĩ, Đạo Sĩ và Dị Nhân nhận Thẻ Kim Dật, cúp lưu niệm, Ngưu Bảo Bảo cùng nhiều vật phẩm giá trị.

Đua Top Cấp 100 Tiên Phong (25.7 - 7.9.2026): Kỳ Sĩ đạt cấp 100 đúng thời hạn sẽ nhận Lò Luyện, Bí Kíp và Nội Đơn Kỹ Năng tự chọn.

Chuỗi sự kiện đua Top sòng phẳng mở ra cơ hội xưng bá cho toàn thể Kỳ Sĩ tham gia

Cánh cổng Tam Giới Phân Tranh Mobile đã rộng mở, long mạch Ly Long đã thức giấc đón chờ chủ nhân đích thực. Hãy triệu tập ngay những người huynh đệ chí cốt năm xưa, cùng nhau xây dựng lãnh địa vững mạnh để sẵn sàng chinh phục đỉnh cao vinh quang vạn người ngưỡng mộ vào lúc 14 giờ ngày 25.7 này nhé!

Chi tiết thông tin về Tam Giới Phân Tranh Mobile, xem ngay tại đây.

Quyết định phát hành chính thức số 1874/QĐ-BTTTT - Ngày 29.9.2023. Trò chơi dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên - vui lòng cân nhắc độ tuổi trước khi trải nghiệm.