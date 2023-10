Trước đó, trên trang TikTok, Instagram, Facebook có tick xanh của người mẫu Ngọc Trinh đã đăng tải những đoạn clip thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tạm giữ 2 mô tô trong clip của Ngọc Trinh, phạt lỗi không bằng lái

Instagram Ngọc Trinh: Cô gái chạy mô tô biển số "đút gầm"

Trên Instagram của Ngọc Trinh là video một cô gái lái chiếc mô tô phân khối lớn, có biển số "đút gầm" lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ thành phố Thủ Đức về quận 1.

Liên quan đến việc này, chiều 9.10.2023, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (tức PC08, Công an TP.HCM) đang tạm giữ chiếc mô tô màu đỏ xuất hiện trên Instagram của người mẫu Ngọc Trinh.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản người điều khiển xe vì lỗi điều khiển xe khi không có bằng lái và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng tạm giữ chiếc mô tô này và đưa về trụ sở.

Theo quy định, đến ngày ra quyết định xử phạt, người vi phạm phải đóng phạt mới có thể nhận lại chiếc xe này.

Theo Nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng vì điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên mà không có giấy phép lái xe.

Với lỗi điều khiển xe gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, người vi phạm sẽ bị phạt thêm từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Công an vào cuộc vụ Ngọc Trinh đăng clip phóng mô tô trên cầu Ba Son

TikTok Ngọc Trinh: Cô gái nằm lái mô tô

Cũng trong chiều cùng ngày, Đội CSGT – Trật tự Công an thành phố Thủ Đức cũng hoàn tất thủ tục, lập biên bản xử phạt đối với những hành vi liên quan đến video trên TikTok của người mẫu Ngọc Trinh. Qua xác minh, CSGT đã lập biên bản 2 lỗi "không có giấy phép lái xe" (với mức phạt từ 1-2 triệu đồng), nằm trên yên xe điều khiển xe (với mức phạt từ 6-8 triệu đồng) và gắn biển số xe che lấp (với mức phạt từ 300.000 - 400.000 đồng).

Riêng việc điều khiển xe mô tô trên 175 phân khối nhưng chưa có giấy phép lái xe, CSGT thành phố Thủ Đức đã tiến hành tạm giữ chiếc mô tô theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 23.9.2023, trên tài khoản Instagram có tick xanh của người mẫu Ngọc Trinh đăng tải clip một cô gái lái chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ, có biển số "đút gầm" lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ thành phố Thủ Đức về quận 1.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, đoạn cầu Ba Son hướng từ thành phố Thủ Đức về quận 1 có một nửa cầu do Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thành phố Thủ Đức phụ trách, một nửa do Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (tức PC08, Công an TP.HCM) phụ trách.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay biển số xe trong clip là của Ngọc Trinh.

Không chỉ vậy, trên các tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh còn đăng tải nhiều đoạn video, trong đó cô gái lái mô tô thực hiện nhiều động tác nguy hiểm như thả hai tay, quỳ gối trên yên xe hay không đội mũ bảo hiểm.

Kênh TikTok của Ngọc Trinh hiện có tới 7 triệu lượt người theo dõi.