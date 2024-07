Tạm giữ 2 tài xế xe buýt lạng lách, chèn ép nhau trên QL1A

Ngày 6.7, thông tin từ Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ cho Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) điều tra xử lý 2 tài xế xe buýt có hành vi lái xe chèn ép, lạng lách, không cho xe phía sau vượt lên, khi đang lưu thông trên tuyến QL1A.

2 tài xế trong vụ việc trên là L.T.H. (31 tuổi, ngụ TP.Vinh, điều khiển xe buýt của hãng Đông Bắc) và L.T.T. (40 tuổi, ngụ H.Thanh Chương, điều khiển xe buýt của hãng Thạch Thành). Cả hai đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

2 xe buýt "vờn nhau" trên một đoạn đường khá dài trong khu vực đông dân cư khiến người dân bức xúc

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video clip do camera hành trình của một xe ô tô ghi lại vụ việc 2 chiếc xe buýt nói trên chèn ép, "vờn nhau" trên QL1A, đoạn qua TT.Diễn Châu (H.Diễn Châu) ngày 2.7.

Hình ảnh từ clip này cho thấy xe buýt của hãng Đông Bắc chạy phía trước, xe buýt của hãng Thạch Thành chạy phía sau. Dù xe buýt của hãng Thạch Thành nhiều lần ra tín hiệu đèn xin vượt nhưng tài xế lái xe buýt của hãng Đông Bắc liên tục chèn ép, không cho vượt. Tài xế xe buýt của hãng Thạch Thành chạy phía sau cũng lái xe lạng lách để tìm cách vượt.

2 tài xế và 2 xe buýt bị CSGT triệu tập, tạm giữ

Sự việc diễn ra trên quãng đường khá dài, trong khu vực đường đông dân cư, khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi đoạn clip này được chia sẻ, Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập 2 tài xế và tạm giữ 2 xe buýt này để làm rõ sự việc. Bước đầu, 2 tài xế này khai nhận nguyên nhân chèn ép nhau là do giành khách.