Tạm giữ 26,5 tấn đường cát Thái Lan nghi nhập lậu vào TP.HCM

Ngày 27.3, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT TP đã phối hợp các lực lượng chức năng của Công an TP.HCM kiểm tra tại điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa thuộc hộ kinh doanh Diệu Thy, địa chỉ số 82B, đường Cao Văn Lầu, P.2, Q.6.



Trên bao bì có in "Product of Thái Lan" QLTT TP.HCM

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho của hộ kinh doanh này có 530 bao (26,5 tấn) đường tinh luyện các loại. Toàn bộ sản phẩm còn nguyên bao bì chưa qua sử dụng và ngoài bao ghi "Product of Thailand" (Sản phẩm của Thái Lan). Trên bao bì sản phẩm không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Toàn bộ lô hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ... Lực lượng chức năng nghi đây là đường cát Thái Lan được nhập lậu vào TP.HCM QLTT TP.HCM

Đáng nói, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có tài liệu chất lượng kèm theo. Ước tính, tổng trị giá số hàng theo giá niêm yết hơn 450 triệu đồng.

Theo Cục QLTT TP.HCM, sau kiểm tra, Đội trưởng Đội QLTT số 3 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 26,5 tấn đường cát nói trên để xử lý theo quy định.

Tháng trước, Đội QLTT số 18 (Cục QLTT TP.HCM) cũng phát hiện, thu giữ gần 12 tấn đường cát không hóa đơn chứng từ, nghi nhập lậu. Cụ thể, tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trang Dương tại địa chỉ số 15/4E ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM, do ông Nguyễn Trùng Dương làm giám đốc, QLTT tạm giữ hơn 9,9 tấn đường từ Thái Lan và xác định có dấu hiệu nhập lậu. Cùng thời điểm, kiểm tra hộ kinh doanh không có đăng ký tại địa chỉ số 43/8 ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn do bà Thái Thị Lan làm đại diện, tổ công tác khác thuộc Đội QLTT số 18 cũng đã tạm giữ hơn 1,6 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất, nghi nhập lậu.

Như vậy, trong tháng 2, QLTT TP.HCM đã tạm giữ tổng cộng 11,6 tấn đường cát nhập lậu, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 220 triệu đồng. Đội QLTT số 18 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ, niêm phong toàn bộ số đường cát nhập lậu nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.